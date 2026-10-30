Công trình 2.400 tỷ đồng đang được xây để phục vụ sự kiện VIP bậc nhất thế giới: Quy mô 33.500 m², bếp Halal riêng rộng 260 m², công suất tương lai 50.000 suất/ngày

Nhà máy 2.400 tỷ đồng nằm cạnh sân bay Phú Quốc, công suất giai đoạn đầu 25.000 suất ăn/ngày

Nhà máy Suất ăn Hàng không Phú Quốc (SCA) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, hướng tới mục tiêu vận hành thử trong tháng 11/2026 và đưa vào hoạt động chính thức trong tháng 12/2026.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án có tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 33.500 m², gồm 2 tầng. Công trình được triển khai theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu có mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Phối cảnh nhà máy.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến đạt công suất 25.000 suất ăn/ngày, đáp ứng nhu cầu phục vụ khoảng 70 chuyến bay. Trong giai đoạn tiếp theo, công suất được định hướng nâng lên 50.000 suất ăn/ngày, tương ứng khả năng phục vụ khoảng 340 chuyến bay mỗi ngày theo kịch bản khai thác dài hạn đến năm 2050.

Một điểm đáng chú ý của dự án là vị trí liền kề Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Nhà máy được kết nối trực tiếp với sân đỗ tàu bay thông qua tuyến đường chuyên dụng, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển suất ăn từ khu vực chế biến đến máy bay.

Theo kế hoạch được công bố, nhà máy được đầu tư để đáp ứng nhu cầu phục vụ APEC 2027, đồng thời tiếp tục khai thác sau sự kiện.

Bên trong nhà máy có bếp Halal 260 m², hệ thống kho tự động và robot vận chuyển

Nhà máy được thiết kế theo mô hình sản xuất khép kín, với các khu vực tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến, lưu trữ và vận chuyển được bố trí theo quy trình riêng.

Tầng 1 tập trung các khu vực tiếp nhận và bảo quản nguyên liệu, gồm kho đông, kho lạnh bảo quản rau củ quả, kho khô và hệ thống máy rửa. Hàng hóa trước khi đưa vào nhà máy phải đi qua khu vực kiểm soát an ninh, sau đó được chuyển đến các kho tương ứng.

Tầng 2 bố trí khu chế biến trung tâm với kho nguyên liệu, khu sơ chế, phòng gia vị và bếp chính. Dự án còn có khu bếp Halal rộng khoảng 260 m² và khu chế biến suất ăn đặc biệt rộng khoảng 70 m².

Việc bố trí các khu chế biến riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng của hành khách quốc tế, trong đó có những thực đơn cần tuân thủ tiêu chuẩn tôn giáo hoặc yêu cầu riêng về dinh dưỡng và sức khỏe.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là hệ thống logistics tự động phía sau khu vực sản xuất. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dây chuyền được trang bị hệ thống quản lý kho, lưu trữ và truy xuất hàng hóa tự động, robot vận chuyển trong kho, băng chuyền cùng thiết bị trung chuyển trên cao.

Khu vực lưu trữ và trung chuyển dụng cụ còn sử dụng camera trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ theo dõi và kiểm kê.

Sau khi hoàn thành chế biến, các khay suất ăn được vận chuyển bằng xe chuyên dụng theo tuyến đường kết nối trực tiếp với sân đỗ tàu bay. Ở chiều ngược lại, khay và dụng cụ sau chuyến bay được đưa về nhà máy theo luồng riêng để phân loại, vệ sinh và tái sử dụng.

Theo chủ đầu tư, việc lắp đặt hệ thống tự động hóa là một trong những hạng mục phức tạp do nhiều thiết bị được sản xuất ở nước ngoài và cần đồng bộ với kết cấu công trình, hệ thống cơ điện, hệ thống lạnh cùng các hạng mục hoàn thiện bên trong.

Khoảng 600-700 công nhân, kỹ sư làm việc mỗi ngày, nhiều tổ chia ca đến 22-23h để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện.

Tại thời điểm công bố tiến độ ngày 12/10/2026, khoảng 600-700 công nhân và kỹ sư làm việc mỗi ngày tại công trường, nhiều tổ thi công chia ca đến 22-23h để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện.

Sau APEC 2027, nhà máy tiếp tục phục vụ các hãng hàng không và Nhà ga T2

Nhà máy Suất ăn Hàng không Phú Quốc là một hạng mục trong hệ sinh thái hàng không mà Sun Group đang phát triển tại đảo Ngọc.

Sau APEC 2027, SCA dự kiến tiếp tục cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, phòng chờ, hệ thống ẩm thực tại Nhà ga T2, doanh nghiệp và thị trường hội nghị, hội thảo.

Trong lĩnh vực hàng không, năng lực khai thác của sân bay không chỉ phụ thuộc vào đường cất hạ cánh và nhà ga mà còn cần hệ thống dịch vụ hỗ trợ mặt đất. Trong đó, suất ăn hàng không là một khâu hậu cần đòi hỏi khả năng tổ chức sản xuất, kiểm soát an toàn thực phẩm và giao nhận theo lịch bay.

Cùng với nhà máy suất ăn, hệ sinh thái hàng không của Sun Group tại Phú Quốc còn được định hướng phát triển các hạng mục như hãng hàng không, dịch vụ mặt đất, phòng chờ và tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay (MRO).

Việc đầu tư các hạng mục này diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị hạ tầng phục vụ APEC 2027, đồng thời hướng tới nhu cầu khai thác du lịch và hàng không trong dài hạn.