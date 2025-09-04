Giá hồ tiêu hôm nay bất ngờ điều chỉnh giảm

Sau nhiều phiên tăng liên tiếp, thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay, ngày 4/9/2025, ghi nhận sự điều chỉnh giảm rõ rệt. Theo số liệu từ các địa phương, giá tiêu trung bình hiện ở mức 152.200 đồng/kg, giảm 1.600 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại Gia Lai, giá tiêu giảm 2.000 đồng xuống còn 151.000 đồng/kg, tiếp tục là mức thấp nhất trong số các tỉnh trọng điểm. Bà Rịa – Vũng Tàu và Đắk Lắk đồng loạt mất 2.000 đồng, lần lượt còn 152.000 đồng/kg và 153.000 đồng/kg. Bình Phước và Đắk Nông cũng ghi nhận xu hướng đi xuống, với mức giảm lần lượt 1.000 đồng, đưa giá tiêu về mốc 152.000 và 153.000 đồng/kg. Như vậy, ngay cả hai địa phương vốn duy trì mức cao nhất là Đắk Lắk và Đắk Nông cũng đã lùi về sau đợt tăng nóng vừa qua.

Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu trong nước đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi ngày tăng giá mạnh mẽ. Các chuyên gia nhận định sự sụt giảm không quá bất ngờ, bởi nguồn cung trong ngắn hạn có phần cải thiện khi một số thương lái tranh thủ chốt lời. Đồng thời, lực mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu tạm chậm lại sau khi đã gom hàng trong những ngày trước đó.

Tuy giảm nhẹ trong ngày, mặt bằng giá hồ tiêu hiện nay vẫn được đánh giá ở mức cao so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng tích cực của thị trường. Với mức trung bình hơn 152.000 đồng/kg, nông dân vẫn đảm bảo lợi nhuận tốt sau nhiều năm giá thấp. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc và Mỹ, sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến giá tiêu trong nước trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, giá hồ tiêu có thể dao động quanh vùng 152.000 – 153.000 đồng/kg, phụ thuộc vào diễn biến thu mua của các doanh nghiệp và nguồn cung thực tế từ nông dân. Việc giá vừa trải qua nhịp điều chỉnh được xem là tín hiệu lành mạnh, giúp thị trường cân bằng trước khi bước vào giai đoạn giao dịch cao điểm cuối năm.



