Giá Honda Vision bất ngờ lao dốc tại đại lý, giảm sâu xuống dưới giá đề xuất

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 6 vừa qua, cả nước sản xuất ước đạt 283.900 chiếc xe máy mới, giảm nhẹ 2,6% so với tháng 5 nhưng vẫn tăng tới 21,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, sản lượng xe máy nội địa đạt trên 280.000 chiếc/tháng. Tính cả quý 2 vừa qua, lượng xe máy xuất xưởng tại Việt Nam là 856.800 chiếc, tăng 11,2% so với quý trước đó và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2022. Việc nguồn cung dồi dào đã khiến các mẫu xe máy được giảm giá hàng loạt, trong đó phải kể đến dòng xe biến động nhất của Honda - dòng xe Vision. Bước sang tháng 7, theo khảo sát, mẫu xe tay ga bán chạy nhất của Honda đang được giảm giá mạnh để kích cầu.

Cụ thể, theo khảo sát của phóng viên tại một cửa hàng HEAD khu vực Thanh Xuân (Hà Nội), giá Honda Vision bản tiêu chuẩn đang được chào bán với giá 31,2 triệu đồng, thấp hơn so với giá niêm yết 31,7 triệu đồng. Bản cao cấp có giá 32 – 33 triệu đồng tùy màu sắc, thấp hơn so với giá đề xuất 33,4 triệu đồng. Đối với phiên bản đặc biệt, xe đang được chào bán với giá 35,5 – 36,5 triệu đồng và bản thể thao đang được chào bán với giá 40 triệu đồng.

Tại một HEAD khác tại khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội), giá bán cũng đã giảm mạnh so với thời điểm đầu tháng 6. Cụ thể, Honda Vision bản tiêu chuẩn đang được bán với giá 31,5 – 32,7 triệu đồng, giảm gần 5 triệu đồng so với thời điểm đầu tháng 6. Bản cao cấp có giá 33 - 33,3 triệu đồng, bản đặc biệt dao động 36 triệu đồng và phiên bản thể thao có giá 39,7 triệu đồng, đều giảm mạnh so với đầu tháng 6.

Kể từ đầu năm đến nay, mẫu xe bán chạy nhất của Honda này đã trải qua nhiều lần tăng giá, chênh đến 6 – 8 triệu đồng so với giá niêm yết thì nay đã giảm mạnh. Đây cũng là đợt giảm giá mạnh nhất của dòng xe này tính từ đầu năm đến nay.

Trong tháng 5 vừa qua, doanh số của Honda đã giảm mạnh khi chỉ bán được 142.580 xe, giảm tới 31,5% so với tháng 4/2023 và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Qua nhiều lần nâng cấp, hiện Honda Vision thế hệ mới nhất không chỉ sở hữu diện mạo bắt mắt mà còn có nhiều trang bị hiện đại so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Thiết kế trên xe có nhiều trang bị tiện ích như đèn chiếu sáng bằng bóng LED tự động bật sáng, chìa khóa thông minh Smartkey, phía trước có hộc đựng đồ với nắp đậy... Trong khi đó dưới yên ngồi cốp đựng đồ rộng rãi và có trang bị ổ sạc điện thoại.

Sức mạnh của chiếc xe đến từ eSP - Động cơ thông minh, 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp công nghệ như hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop - tự động ngắt động cơ khi dừng xe trên 3 giây và khởi động lại động cơ chỉ bằng thao tác vặn tay ga, nhằm tiết kiệm nhiên liệu). Theo thông tin từ Honda, Vision có mức tiêu thụ nhiên liệu 1,88 (L/100km), đi kèm bình xăng 4,9 lít.