Honda Vision bất ngờ tăng giá trở lại, chênh lệch lớn so với giá niêm yết

Bước sang tháng 6/2023, Honda đang đề xuất giá bán đối với các dòng xe Vision ở mức 31,6 – 37 triệu đồng với 4 phiên bản: tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt và phiên bản thể thao.

Theo khảo sát phóng viên, tại một số đại lý tại khu vưc Hà Nội, giá Honda Vision 2023 bất ngờ ghi nhận mức tăng mạnh trở lại. Cụ thể giá xe Honda Vision tại một cửa hàng Honda Head tại quận Cầu Giấy phiên bản tiêu chuẩn hiện đang được bán ra với giá 39,5 triệu đồng, chênh đến hơn 7 triệu đồng so với giá niêm yết (31,69 triệu đồng), bản cao cấp giá 41 triệu đồng, tăng 1 triệu so với thời điểm tháng 5 và cao hơn đến gần 8 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng.

Phiên bản đặc biệt có giá 42,5 triệu đồng, cao hơn 8 triệu đồng so với giá đề xuất. Đối với phiên bản thể thao hiện đang có mức giá lên tới 46,5 triệu đồng, chênh gần 10 triệu đồng so với giá niêm yết (37,09 triệu đồng).

Tại một HEAD khác khu vực Thanh Xuân, Vision bản thể thao có giá dao động từ 45 - 45,5 triệu đồng, chênh lệch với giá đề xuất hơn 8 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn có giá 39,7 triệu đồng, chênh gần 8 triệu so với giá đề xuất.

Một số đại lý cho biết, lí dó dẫn đến việc Honda Vision quay đầu tăng mạnh trở lại là do giá nguyên vật liệu, linh kiện phụ tùng bị đẩy lên cao. Bên cạnh đó, lượng xe về đại lý ít hơn so với tháng trước trong khi nhu cầu từ người tiêu dùng vẫn còn cao.

Qua nhiều lần nâng cấp, hiện Honda Vision thế hệ mới nhất không chỉ sở hữu diện mạo bắt mắt mà còn có nhiều trang bị hiện đại so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Thiết kế trên xe có nhiều trang bị tiện ích như đèn chiếu sáng bằng bóng LED tự động bật sáng, chìa khóa thông minh Smartkey, phía trước có hộc đựng đồ với nắp đậy... Trong khi đó dưới yên ngồi cốp đựng đồ rộng rãi và có trang bị ổ sạc điện thoại.

Theo số liệu báo cáo mới nhất từ Honda, trong tháng 4/2023, Honda Việt Nam bán được 208.116 xe máy, tăng 33,1% so với tháng 3 và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Vision tiếp tục là xe bán được nhiều nhất trong dải sản phẩm xe tay ga của hãng.

Sức mạnh của chiếc xe đến từ eSP - Động cơ thông minh, 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp công nghệ như hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop - tự động ngắt động cơ khi dừng xe trên 3 giây và khởi động lại động cơ chỉ bằng thao tác vặn tay ga, nhằm tiết kiệm nhiên liệu). Theo thông tin từ Honda, Vision có mức tiêu thụ nhiên liệu 1,88 (L/100km), đi kèm bình xăng 4,9 lít.