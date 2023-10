Giá Honda Winner X tiếp tục lao dốc, thấp hơn mức đề xuất gần 14 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, bước sang tháng 10/2023, mẫu xe côn tay Honda Winner X đang được các đại lý mạnh tay giảm giá tới hàng chục triệu đồng.

Cụ thể, Honda Winner X phiên bản tiêu chuẩn được chào bán với giá 33,8 triệu đồng, thấp hơn 12,36 triệu đồng so với giá đề xuất. Hai phiên bản còn lại gồm bản đặc biệt và thể thao ABS cùng có giá bán 37 triệu đồng (thấp hơn giá đề xuất lần lượt là 13,06 triệu đồng và 13,56 triệu đồng).

Chia sẻ với phóng viên, anh Hùng, nhân viên kinh doanh tại đại lý Honda trên đường Khâm Thiên cho hay, giá Winner X thời điểm này đã có sự tăng nhẹ so với các tháng trước. Đơn cử như phiên bản tiêu chuẩn đã tăng khoảng 800.000 đồng, trong khi hai phiên bản còn lại vẫn giữ nguyên giá so với tháng trước. Trong thời gian tới, giá Winner X sẽ khó giảm thêm vì mức giá này đã là quá sâu so với động cơ và trang bị của xe.

Với mức giá như hiện nay, Honda Winner X đang có giá bán tương đối hấp dẫn so với các đối thủ cùng phân khúc như Suzuki Raider (giá đại lý từ 45-50 triệu đồng) hay Yamaha Exciter (giá đại lý từ 45-46 triệu đồng).

Được biết, Honda Winner X sở hữu hàng loạt tính năng hiện đại có thể kể đến như hệ thống khóa thông minh, cổng sạc USB, đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống chống bó cứng phanh ABS,..

Xe trang bị động cơ DOHC, dung tích 150cc, giúp xe đạt công suất tối đa 11,5 kW tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng/phút.