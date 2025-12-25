Gia Lai: Dự án 1.780 tỉ đồng phát sinh nợ xấu, bị đề xuất chấm dứt

Sáng 25-12, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Phương Mai Bay Resort, do Công ty CP Phương Mai Bay làm chủ đầu tư, vì chậm tiến độ kéo dài và không khắc phục được các vi phạm theo quy định pháp luật.

Nơi triển khai dự án Phương Mai Bay Resort

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, dự án Phương Mai Bay Resort được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018, điều chỉnh năm 2021, với quy mô hơn 30 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.780 tỉ đồng, định hướng xây dựng khu du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 7-2018 đến tháng 7-2024 và đã được gia hạn thêm 24 tháng.

Tuy nhiên, sau khi gia hạn, dự án vẫn triển khai rất chậm. Dù nhiều lần được cơ quan chức năng đôn đốc, nhắc nhở và từng bị xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng vào năm 2023 nhưng tiến độ thực hiện không có chuyển biến tích cực.

Trên thực địa, chủ đầu tư mới chỉ hoàn thành một số hạng mục nhỏ như biệt thự mẫu, kè chắn cát, bãi đỗ xe và một số công trình kế thừa từ dự án trước.

Do không phát sinh hạng mục xây dựng mới trong thời gian dài, tháng 8-2024, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành quyết định ngừng hoạt động toàn bộ dự án trong thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên, đến nay, khi thời hạn ngừng hoạt động đã hết, Công ty CP Phương Mai Bay vẫn chưa có báo cáo khắc phục lý do ngừng hoạt động theo quy định.

Ngoài việc chậm tiến độ, dự án còn vướng các khoản vay lớn tại ngân hàng. Khu đất thực hiện dự án đã được thế chấp để bảo đảm các khoản vay tổng cộng hơn 220 tỉ đồng tại ngân hàng. Do không có khả năng trả nợ đúng hạn, ngân hàng đã khởi kiện và sau đó chuyển nhượng khoản nợ cho các công ty mua bán nợ. Đến nay, việc xử lý các khoản vay vẫn chưa đạt được sự thống nhất giữa các bên liên quan.

CLIP: Sau nhiều năm triển khai, dự án Phương Mai Bay Resort vẫn chỉ là khu đất gần như trống trơn



Tại cuộc họp với các sở, ngành vào cuối tháng 7-2025, các đơn vị đã thống nhất thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại Luật Đầu tư 2020. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đề xuất UBND tỉnh giao đơn vị này chủ trì triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để chấm dứt hoạt động Dự án Phương Mai Bay Resort.