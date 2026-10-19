Gia Lai phê duyệt đấu giá đất làm 2 khu thương mại dịch vụ

Tại Quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 8/10/2026, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ Trung Lý, phường An Nhơn Bắc.

Diện tích 1.615,6 m2 đất nhằm mục đích đầu tư xây dựng nhà hàng ăn uống, kết hợp tổ chức tiệc cưới và trưng bày mua bán sản phẩm OCOP địa phương. Hiện trạng khu đất đã giải phóng mặt bằng do UBND phường An Nhơn Bắc quản lý.

Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 12 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư, cụ thể như sau:

Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày được phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư, chủ đầu tư phải hoàn thành thủ tục đầu tư, xây dựng và các điều kiện cần thiết trước khi khởi động xây dựng.

Thời hạn thi công xây dựng công trình dự án không quá 08 tháng. Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư vi phạm tiến độ nêu trên thì sẽ bị xem xét chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi đất, xử lý tài chính và sung công quỹ Nhà nước số tiền trúng đấu giá đã nộp theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ trường hợp có lý do chính đáng được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản).

Nhà nước cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm. Giá khởi điểm là 3,63 triệu đồng/m2 cho cả thời gian thuê 50 năm theo Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND tỉnh Gia Lai.

UBND phường An Nhơn Bắc (đại diện: Ban quản lý phường An Nhơn Bắc) được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Được biết, dự án Khu thương mại dịch vụ Trung Lý, phường An Nhơn Bắc đã được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 03/7/2026.

Biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

Còn tại Quyết định số 4277/QĐ-UBND ngày 8/10/2026, UBND tỉnh Gia Lai quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Xây dựng khu thương mại dịch vụ trên Tuyến ĐT.638 tại địa bàn xã Canh Vinh.

Diện tích đất là 3.644,34m2 tại Xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai (trước đây là xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định). Mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng bán lẻ, nhà hàng ăn uống, văn phòng cho thuê).

Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất với thời hạn cho thuê đất là 50 năm. Giá khởi điểm 3,53 triệu đồng/m2 cho cả thời gian thuê 50 năm theo Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai (210 Diên Hồng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Tiến độ thực hiện dự án, trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày có Quyết định của UBND tỉnh công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định hiện hành để có thể khởi công xây dựng các hạng mục của dự án. Thời gian thi công xây dựng công trình dự án không quá 24 tháng kể từ ngày có giấy phép xây dựng.

Được biết, dự án Xây dựng khu thương mại dịch vụ trên Tuyến ĐT.638 tại địa bàn xã Canh Vinh đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo các Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 và số 3230/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của UBND tỉnh Gia Lai.