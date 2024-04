Giá MG HS tiếp tục có đáy mới sau 3 tháng ra mắt: Giảm tới 70 triệu ở đại lý, rẻ ngang Creta, Xforce

MG HS giảm 70 triệu đồng

Theo chuyên viên tư vấn ở Bắc Ninh chia sẻ, giá MG HS ở đại lý đang được giảm 70 triệu đồng cho tất cả phiên bản. Như vậy, mức giá rẻ nhất để sở hữu mẫu SUV hạng C này là 629 triệu đồng.



Giá ưu đãi tại đại lý Giá niêm yết Chênh lệch HS Deluxe 629 triệu 699 triệu 70 triệu HS Luxury 679 triệu 749 triệu 70 triệu

Đây không phải chương trình của hãng mà chỉ của đại lý nên mức giảm không đồng đều.

MG HS tiếp tục được giảm giá.

Giá MG HS dễ cạnh tranh với những mẫu xe phân khúc dưới

Giá sau giảm của MG HS không chỉ cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson mà còn thấp hơn cả nhiều mẫu xe hạng B. Tiêu biểu, Mitsubishi Xforce bản Exceed có giá niêm yết 640 triệu. Hay Hyundai Creta Đặc Biệt có giá 650 triệu đồng, nhưng giá giảm tại đại lý là khoảng 629 triệu, ngang ngửa HS.

Mitsubishi Xforce ghi nhận doanh số "khủng" ngay tháng đầu mở bán.

Hiện tại, đối thủ lớn nhất của MG HS tại thị trường Việt Nam là Mazda CX-5. Trong quý I/2024, mẫu SUV hạng C nhà Mazda bán được 2.319 chiếc, chiếm hơn 40% thị phần phân khúc. Theo sau lần lượt là Ford Territory (1.212 chiếc) và Honda CR-V (1.080 chiếc).

Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe được quan tâm nhất phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam.

HS nói riêng và tất cả các dòng xe MG nói chung đều không công bố doanh số tại thị trường Việt Nam.

MG HS bán tại Việt Nam là bản nâng cấp

MG HS 2024 ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 1/2024. Đây là lần giảm giá thứ 2 từ phía đại lý sau hơn 3 tháng xe ra mắt.

Đầu xe thiết kế giống MG5.

HS mới là bản nâng cấp facelift. Bản này có một vài điểm thay đổi ở ngoại thất như cụm đèn LED giao diện mới, lưới tản nhiệt lớn giống phong cách MG5, bộ mâm 18 inch 5 chấu kiểu mới. Kích thước và kiểu dáng tổng thể của xe không đổi so với bản cũ từng được bán bởi nhà phân phối cũ.

Kích thước dài x rộng x cao của xe đạt 4.574 x 1.876 x 1.664 mm, chiều dài cơ sở 2.720 mm.

Nội thất của HS mới không thay đổi nhiều so với trước đây. Một số trang bị tiện nghi nổi bật trong xe là màn hình điện tử hoàn toàn sau vô-lăng, màn hình trung tâm 10 inch, âm thanh Bose, ghế phong cách thể thao, điều hòa tự động 2 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh.

Nội thất vẫn giữ nguyên.

Động cơ xe không thay đổi, vẫn là máy 1.5L tăng áp, công suất 168 mã lực và 275 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước. Bản facelift bỏ tùy chọn máy 2.0L tăng áp.

Dù giá thấp nhất phân khúc nhưng HS vẫn có đủ tính năng an toàn.

HS 2024 có những trang bị an toàn đáng chú ý như camera 360 độ, cảm biến sau, đèn pha tự động, ABS, EBD, 6 túi khí... Riêng phiên bản Luxury có thêm gói an toàn tiên tiến bao gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn.