Giá nhà chung cư tăng mạnh

Hai năm trước, gia đình anh Nguyễn Ngọc Anh, 31 tuổi, quê tại Thanh Hóa dành dụm được một khoản tiết kiệm 700 triệu đồng. Thời điểm đó, anh nghĩ cố gắng dành dụm thêm cho đủ 1 tỉ đồng, sau đó sẽ mua trả góp căn hộ chung cư 2 tỉ đồng tại TP Hà Nội. Nhưng đến nay giấc mơ này trở nên xa vời, khi căn nhà gia đình dự định mua đã tăng lên gần 3 tỉ đồng.



Mua không được, thuê cũng khổ

"Nhà thì không mua được, trong khi giá căn hộ chung cư gia đình tôi đang thuê ở Mỹ Đình vừa được chủ nhà thông báo tăng từ 7 triệu đồng lên 8 triệu đồng. Với tình hình này, gia đình tôi đang tính chuyển về quê sinh sống" - anh Ngọc Anh tâm sự.

Trong hơn một năm qua, dù lãi suất cho vay mua nhà xuống bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh điểm, thị trường bất động sản nói chung gặp nhiều khó khăn nhưng giá căn hộ chung cư ở các thành phố lớn vẫn tăng cao. Nhiều người dân hiện nay gần như không thể mua được căn hộ với giá dao động từ 25-30 triệu đồng/m2 ở nội thành Hà Nội.

Theo dữ liệu tháng 1-2024 của chuyên trang Batdongsan.com.vn, căn hộ chung cư bình dân ở Hà Nội có giá trên dưới 30 triệu đồng/m2, tăng 2% so với tháng 12-2023, giá căn hộ trung cấp cũng tăng 2%, lên 30-50 triệu đồng/m2.

Nhu cầu tăng là lý do khiến giá chung cư tăng mạnh

Cũng theo Batdongsan.com.vn, với những phân khúc đáp ứng nhu cầu thực như mua bán, cho thuê căn hộ thứ cấp hay mặt bằng bán lẻ nội đô, nhiều người môi giới bất động sản đã bắt tay vào công việc ngay sau nghỉ Tết. Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu tăng khiến tình hình giao dịch thời điểm sau Tết ở những phân khúc này sôi động hơn.

Tương tự ở TP HCM, giá căn hộ chung cư bình dân tháng 1-2024 tăng tới 4%; giá chung cư trung cấp tăng 1% so với tháng 12-2023.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Công ty CP Bất động sản Toàn Cầu (GP Invest), nhận xét căn chung cư thời gian qua tăng giá một cách bất thường. Nguyên nhân là nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ rất lớn nhưng nguồn cung trên thị trường lại ít.

Ông Hiệp dẫn chứng dự án chung cư ở đường Đê La Thành, Hà Nội do công ty ông xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2012. Thời điểm đó, chủ đầu tư rao bán căn hộ với mức giá 26-28 triệu đồng/m2. Hơn 10 năm sau, giá căn hộ chung cư này đã được rao bán với mức 50 triệu đồng/m2, tăng gấp đôi so với mức khởi điểm. Tương tự, dự án The Nice Tower, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, năm 2021, doanh nghiệp này rao bán với giá khởi điểm 42-46 triệu đồng/m2, sau 2 năm đã tăng lên 75-85 triệu đồng/m2.

Nguồn cung vẫn khan hiếm

Theo chủ đầu tư này, nguồn cung dự án khan hiếm là nguyên nhân chính đẩy giá căn hộ tăng cao. Với GP Invest, dự án chung cư cuối cùng được triển khai và bàn giao tại Hà Nội là vào năm 2022. "Hai năm nay, chúng tôi chưa có dự án chung cư nào mới bàn giao" - ông Hiệp nói.

Giá chung cư tăng mạnh nên giá cho thuê căn hộ chung cư cũng được các chủ nhà điều chỉnh lên theo. Chủ tịch GP Invest ước tính giá căn hộ cho thuê ở Hà Nội đã tăng từ 30%-40% trong thời gian qua.

Bà Hằng Nguyễn, một nhà đầu tư bất động sản chuyên phân khúc chung cư ở Hà Nội, xác nhận giá căn hộ ở thời điểm hiện tại cao hơn tới gần 80% so với thời điểm năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu tăng, còn nguồn cung khan hiếm.

Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy với tốc độ tăng dân số và nhu cầu nhà ở hiện tại, mỗi năm, cả nước cần thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị. Với tình hình phát triển nguồn cung hiện tại, mỗi năm Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 300.000 đơn vị nhà ở. Sự thiếu hụt này đang đẩy giá nhà tăng cao, đặc biệt ở phân khúc chung cư bình dân và trung cấp.

Theo các chuyên gia bất động sản, nếu không cải thiện sớm nguồn cung, áp lực giá nhà tại các đô thị lớn sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024, thậm chí kéo dài trong thời gian tới. Người thu nhập hạn chế, gia đình trẻ, gia đình từ vùng nông thôn về thành phố càng khó khăn hơn khi tìm căn hộ.

Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo đề án "Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác", dự kiến trình Chính phủ vào đầu tháng 3-2024. Chủ tịch GP Invest kỳ vọng đề xuất này sẽ được Chính phủ thông qua, thí điểm chuyển đổi đất khác sau khi thỏa thuận thành đất ở, từ đó giải quyết được vướng mắc để phát triển các dự án chung cư mới, hạ nhiệt thị trường này.

Trong bối cảnh hiện nay, để phù hợp với khả năng chi trả, nhiều người đã chuyển hướng đầu tư sang mua căn hộ diện tích nhỏ hơn tại TP HCM và xa trung tâm tại Hà Nội.

Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong năm 2024, trong đó nỗ lực phấn đấu hoàn thành 130.000 căn hộ. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kiến nghị Chính phủ cần thúc đẩy sớm các dự án, đặc biệt là nhóm dự án nhà ở xã hội để hiện thực hóa chủ trương 1 triệu căn hộ vào năm 2030. Việc thúc đẩy mạnh hơn để có sản phẩm nhà ở phù hợp với túi tiền người dân và khi các sản phẩm này ra thị trường, người dân sẽ có lựa chọn hợp lý hơn, không tạo áp lực cầu lên phía cung.