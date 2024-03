Giá chung cư tăng mạnh, căn hộ đã qua sử dụng xa trung tâm được người mua săn đón

Trong hơn một năm qua, dù lãi suất cho vay mua nhà xuống bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh điểm, thị trường bất động sản nói chung gặp nhiều khó khăn nhưng giá căn hộ chung cư ở các thành phố lớn vẫn tăng cao. Nhiều người dân hiện nay gần như không thể mua được căn hộ với giá dao động từ 25-30 triệu đồng/m2 ở nội thành Hà Nội.

Theo dữ liệu tháng 1-2024 của chuyên trang Batdongsan.com.vn, căn hộ chung cư bình dân ở Hà Nội có giá trên dưới 30 triệu đồng/m2, tăng 2% so với tháng 12-2023, giá căn hộ trung cấp cũng tăng 2%, lên 30-50 triệu đồng/m2.

Tại TP HCM, giá căn hộ chung cư bình dân tháng 1-2024 cũng tăng tới 4%; giá chung cư trung cấp tăng 1% so với thời điểm tháng 12-2023.

Nguồn cung căn hộ sụt giảm trong thời gian qua do số lượng dự án bất động sản được phê duyệt mới ngày càng khan hiếm. Cùng với đó, các dự án đang triển khai cũng rơi vào cảnh "chật vật" bởi các vướng mắc liên quan đến pháp lý và nguồn vốn. Đây là nguyên chính dẫn đến việc giá căn hộ liên tục tăng cao, chưa có dấu hiệu chững lại.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hiệp hội môi giới Bất động sản chia sẻ thêm, số lượng dự án ngày càng hạn chế, trong khi lực cầu của thị trường liên tục gia tăng, cơ cấu sản phẩm trên thị trường bất động sản ngày càng mất cân đối. Kết quả, giá nhà chung cư đang quá cao, bỏ xa thu nhập của người dân dẫn đến người có nhu cầu thực về nhà ở không có khả năng tiếp cận.

Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy với tốc độ tăng dân số và nhu cầu nhà ở hiện tại, mỗi năm, cả nước cần thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị. Với tình hình phát triển nguồn cung hiện tại, mỗi năm Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 300.000 đơn vị nhà ở. Sự thiếu hụt này đang đẩy giá nhà tăng cao, đặc biệt ở phân khúc chung cư bình dân và trung cấp.

Nguồn cung căn hộ Hà Nội trong những năm gần đây vô cùng khan hiếm, số lượng dự án đã được phê duyệt 1/500 và hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất vô cùng ít ỏi, trong khi lực cầu của thị trường liên tục gia tăng.

Trong bối cảnh hiện nay, để phù hợp với khả năng chi trả, nhiều người đã chuyển hướng mua nhà đã qua sử dụng hoặc chọn sang mua căn hộ cách xa trung tâm.

Nếu giá trung bình các căn hộ nội đô có giá từ 60-100 triệu đồng/m2 thì đối với một số dự án chung cư mới ở ngoại thành, giá dao động khoảng 30-50 triệu đồng/m2. Ví dụ như tại dự án Moonlight 1 - An Lạc Green Symphony (xã An Khánh, Hoài Đức) đang được môi giới rao bán với nhiều căn khá rộng và đẹp. Giá những căn hộ có view đẹp, tầng đẹp ngang ngửa một số dự án ở gần trung tâm, xấp xỉ 46-47 triệu đồng/m2.

Trên địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức cũng đang có nhiều chung cư khác như The Golden An Khánh, chung cư Gemek 1, Victory Thăng Long… giá ở các chung cư này đều đang được rao bán khoảng 30-40 triệu đồng/m2 tùy căn.

Tại dự án Hoàng Thành Pearl (quận Nam Từ Liêm) giá chào bán trong khoảng 45-50 triệu đồng/m2. Ngoài ra, dự án The Charm An Hưng của TSQ Land tại khu vực Hà Đông cũng đang được môi giới chào bán với giá gần 45 triệu đồng/m2.

Hay tại khu vực phía Nam Hà Nội, giá căn hộ chung cư đã qua sử dụng tại Eco Green 9 xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) đang được rao bán 43-45 triệu đồng/m2. Còn tại xã Tứ Hiệp có chung cư Tecco Skyville Tower, giá rao bán khoảng hơn 30 triệu đồng/m2.

Như vậy, thay vì việc mua nhà trong khu vực trung tâm thành phố, người dân có thể di chuyển sang các khu vực ngoại thành với mức giá mềm hơn như Đông Anh, Gia Lâm, Nam Từ Liêm... Mặc dù giá căn hộ ngoại thành ghi nhận cũng tăng nhanh trong thời gian gần đây, nhưng so với giá cao ngất ngưỡng tại khu vực nội đô thì đây vẫn được xem là giá mềm hơn rất nhiều, phù hợp với điều kiện kinh tế của các hộ gia đình.

Tín hiệu tốt dành cho người mua nhà có thể kỳ vọng vào nguồn cung mới đến từ cơ sở hạ tầng phát triển trong thời gian tới. Các dự án đầu tư hạ tầng như đường vành đai 3,5 và 4 sẽ mở rộng thị trường nhà ở Hà Nội, đồng thời, thúc đẩy nhu cầu nhà ở ra các tỉnh và khu vực lân cận với giá cả hợp lý và quỹ đất lớn hơn.

Theo Báo cáo của Savills Việt Nam, đây là điểm tích cực đối với nguồn cung, khi sản phẩm nhà ở tại các khu vực ngoài trung tâm và các tỉnh lân cận sẽ ngày càng giúp đáp ứng nhu cầu nhà ở của Hà Nội. Savills cũng cho biết trong năm 2024, Hà Nội sẽ có 15 dự án mới và 2 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành, cung cấp khoảng 12.100 căn hộ cho thị trường. Trong đó, căn hộ hạng B sẽ chiếm 79% cơ cấu nguồn cung, các dự án mới tập trung chủ yếu tại các quận Hoàng Mai, Nam Từ Liêm và Hà Đông.

Bên cạnh đó, các dự án lớn trong tương lai gồm: Vinhomes Cổ Loa 385ha, BRG Smart City 272ha và Vinhomes Wonder Park 133ha, sẽ đóng góp 35% nguồn cung tương lai… Đặc biệt, đến năm 2026, phân khúc thấp tầng dự kiến cũng sẽ có thêm 14.000 căn mới từ 37 dự án.

Tương tự, Cushman & Wakefield Vietnam cũng đưa ra dự báo nguồn cung căn hộ mới tại TP HCM trong giai đoạn 2024-2026 khoảng 27.000 căn hộ.

Đồng thời, với việc Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và gần đây nhất là Luật Đất đai vừa được thông qua được kỳ vọng sẽ tác động tích cực tới thị trường. Năm 2024 – 2025 và giai đoạn tiếp theo, thị trường sẽ cân bằng và đa dạng hơn về sản phẩm, cùng với đó là cơ hội nhiều hơn dành cho người mua nhà.