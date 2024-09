Giá nhà đất neo cao: Tín dụng cho vay mua nhà gặp khó

Theo số liệu của Cục Thống kê TPHCM, tính đến cuối tháng 8-2024, dư nợ tín dụng tại TPHCM ước tăng 4,5% so với cuối năm 2023 và tăng 11,4% so với cùng kỳ. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng chung của cả nước ở mức 6,63% (thống kê đến 26-8). Tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TPHCM có xu hướng chậm lại trong thời gian gần đây: tháng 6 tăng 4%, tháng 7 tăng 3,9% và đến tháng 8-2024 bật tăng lên 4,5% so với cuối năm 2023. Cục Thống kê TPHCM nhận định, khả năng hấp thụ vốn vẫn chưa cải thiện nhiều. Mục tiêu tín dụng tăng trưởng cả năm là 15% sẽ gặp nhiều thách thức nếu không có giải pháp tháo gỡ.

NHUNG NGUYỄN