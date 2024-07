Giá nhà liền thổ Hà Nội tăng mạnh khi nguồn cung vẫn khan hiếm

Theo báo cáo thị trường bất động sản của Cushman & Wakefield, trong 6 tháng đầu năm 2024, nguồn cung thị trường nhà liền thổ Hà Nội đạt 240 căn, tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, quý 2/2024, Hà Nội đã chứng kiến sự mở bán của 165 căn mới, tăng 40% so với quý trước và tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có sự tăng trưởng nhẹ, song nguồn cung nhà liền thổ của thành phố vẫn còn khan hiếm. Phần lớn nguồn cung mới đến từ các đợt mở bán tiếp theo của các dự án hiện có ở các khu vực quận Hoàng Mai, Hà Đông, Thường Tín và Hoài Đức.



Trong quý 2/2024, thị trường nhà liền thổ ở Hà Nội đã có sự cải thiện nhẹ, với 181 căn được bán, tăng 53% theo quý và 277% theo năm. Nhìn chung, trong nửa đầu năm 2024, gần 300 căn đã được bán, tăng 260% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đơn vị này, đã có sự biến động đáng kể trong giá bán sơ cấp trung bình năm 2023 đối với nhà liền thổ ở Hà Nội. Sự biến động này có thể do một số dự án tạm thời bị ngừng thi công do vấn đề pháp lý hoặc các nhà phát triển hoãn hoạt động bán hàng để chờ đợi điều kiện thị trường thuận lợi hơn. Sau đó, thị trường nhà liền thổ ở Hà Nội đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong giá bán sơ cấp trung bình.

Đáng chú ý, giá nhà liền thổ đã tăng mạnh trong quý 2/2024, đạt 10.120 USD/m2, tương đương 253 triệu đồng/m2, tăng 42% so với quý trước và 132% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi các đợt ra mắt giai đoạn mới của các dự án có giá cao hơn mức trung bình hiện có ở các quận Hoàng Mai và Tây Hồ.

Nguồn cung nhà liền thổ tại Hà Nội dự kiến sẽ tăng vào năm 2024. Một phần lớn của nguồn cung nửa cuối năm 2024 sẽ đến từ các khu đô thị tích hợp được phát triển bởi các nhà phát triển uy tín, cung cấp các tiện ích tất cả trong một. Khu vực Trung tâm và khu vực ven trung tâm dự kiến sẽ không có nguồn cung mới trong vòng 3 năm tới, và khu vực phía Tây được dự báo sẽ thiếu hụt nguồn cung nhà liền thổ do quỹ đất hạn chế.

Nguồn cung dự kiến sẽ lan rộng ra các khu vực ngoại ô, nơi có quỹ đất lớn hơn và kết nối hạ tầng kết nối trung tâm thành phố dần cải thiện. Huyện Đông Anh và Huyện Gia Lâm sẽ lên quận vào năm 2025. Do đó, có thể kỳ vọng rằng nguồn cung nhà liền thổ từ các khu vực này sẽ tăng đáng kể, chủ yếu đến từ các khu đô thị tích hợp lớn như Vinhomes Cổ Loa, Vinhomes Đông Anh và BRG Smart City