Giá nhà tại Trung Quốc chưa hết đà lao dốc

Trước đó, vào đầu tháng 6, theo một cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Bất động sản Trung Quốc công bố, giá nhà mới trung bình tại 100 thành phố ở Trung Quốc đã tăng 0,30% trong tháng 5, cho thấy các chính sách hỗ trợ có thể đang phát huy tác dụng. Mức tăng này gần gấp đôi mức tăng 0,14% của tháng trước đó.

Giá nhà mới đã chịu áp lực ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã nỗ lực từ năm 2024 để ổn định thị trường bằng các biện pháp hỗ trợ, bao gồm cả việc hạ lãi suất cho vay gần đây để thúc đẩy hoạt động mua bất động sản. Trong một báo cáo đăng trên tài khoản WeChat, viện nghiên cứu bất động sản này nhận định rằng nhìn chung các chính sách vĩ mô hỗ trợ thị trường bất động sản đang được tăng cường.

Khảo sát cho thấy giá nhà mới tại các thành phố hạng nhất và hạng hai đã tăng so với tháng trước đó, Thượng Hải đứng đầu danh sách 100 thành phố. So với cùng kỳ năm ngoái, giá nhà mới tăng nhanh hơn, ở mức 2,56% trong tháng 5-2025 so với mức 2,50% của tháng 4/2025.