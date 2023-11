Giả nhân viên ngân hàng lừa người có thẻ tín dụng

Ngày 29-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Nga (25 tuổi) và Trần Thị Thanh Thảo (26 tuổi, cùng trú tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trước đó, một phụ nữ tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai làm đơn gửi Công an tỉnh Gia Lai trình báo bị đối tượng giả danh nhân viên một ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 80 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nga là đối tượng thực hiện hành vi trên.

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Nga - Ảnh Công an tỉnh Gia Lai

Bên cạnh đó, Nga còn khai nhận từ tháng 3 đến cuối tháng 7-2023, đã cùng với Thảo giả làm nhân viên ngân hàng, dùng sim rác gọi điện cho nhiều người đang dùng thẻ tín dụng để lấy thông tin. Các đối tượng dùng hình thức tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tiền mặt với lãi suất thấp; nâng hạn mức thẻ tín dụng; hỗ trợ thu phí thường niên… để nhiều người tin tưởng, cung cấp thông tin thẻ tín dụng.

Sau đó, các đối tượng sử dụng các thông tin có được để thanh toán tiền mua thẻ cào điện thoại trên các trang thương mại điện tử. Khi ngân hàng gửi mã OTP về thì các đối tượng tiếp tục gọi điện cho bị hại để lấy mã OTP này và hoàn tất thanh toán giao dịch.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Thu Nga và Trần Thị Thanh Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt trên 600 triệu đồng của nhiều bị hại.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng thông báo, đề nghị ai là bị hại của Nga và Thảo thì trực tiếp đến cơ quan công an để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.