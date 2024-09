Giá quặng sắt lao dốc xuống dưới 90 USD/tấn

Ngày 9/9, giá quặng sắt giảm xuống dưới 90 USD/tấn lần đầu tiên kể từ năm 2022, khi các mặt hàng công nghiệp phải chịu áp lực liên tục từ nhu cầu yếu kém của Trung Quốc và lo ngại ngày càng tăng về tăng trưởng toàn cầu.

Cụ thể, quặng sắt giảm tới 2,3% xuống còn 89,60 USD/tấn tại Singapore ngày 9/9 và phục hồi ở mức 91,3 USD/tấn khi kết phiên. Nhôm hầu như không thay đổi sau khi ghi nhận mức giảm hàng ngày thứ tám vào ngày 6/9. Chỉ số LMEX của sáu kim loại hiện chỉ tăng 3% trong năm nay, so với mức 25% vào giữa tháng 5.

Trên thực tế, giá quặng sắt tương lai đã giảm hơn một phần ba trong năm nay do cuộc khủng hoảng thép chưa được giải quyết ở Trung Quốc, đe dọa nhu cầu đối với nguyên liệu thô.

Tuy nhiên, có những trở ngại lớn hơn, với kim loại cơ bản và dầu thô cũng giảm giá trong những tuần gần đây khi năm 2024 trở thành một năm đầy biến động trên toàn bộ phức hợp hàng hóa.

Jia Zheng, giám đốc giao dịch tại Shanghai Soochow Jiuying Investment Management Co., cho biết: “Các nhà đầu tư đang chuyển sự tập trung từ lạm phát của Hoa Kỳ sang nỗi lo tăng trưởng. Trung Quốc thiếu sự hỗ trợ kích thích đáng kể và thị trường đang bi quan”.

Diễn biến giá quặng sắt trong 1 năm qua (Nguồn: Market Insider)

Tâm lý thận trọng hơn đối với kim loại đã được nhấn mạnh vào tuần trước khi Goldman Sachs Group Inc. cắt giảm khoảng 5.000 USD/tấn so với dự báo đồng tăng giá lâu nay— chủ yếu là do nhu cầu yếu của Trung Quốc.

Tập đoàn Citigroup cho biết sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu bị kìm hãm và gây áp lực lên giá kim loại.

Tiêu thụ thép tại Trung Quốc đã suy yếu do sự suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản trong nước, khi nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, China Baowu Steel Group Corp., cho biết ngành công nghiệp này có thể phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ hơn so với suy thoái năm 2008 và 2015.

Trong khi đó, xuất khẩu và tăng trưởng ở các lĩnh vực khác đang làm giảm bớt tác động, việc cắt giảm sản lượng thép đã khiến thị trường quặng sắt phải gánh chịu tình trạng dư thừa nguồn cung.

Theo Zhang Shaoda, nhà phân tích của China Futures Co., giá quặng sắt tương lai trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc dự kiến sẽ chạm mức 600 nhân dân tệ (84 đô la) một tấn. Mức giá này thấp hơn 10% so với mức giá mới nhất.

Các nhà phân tích kim loại của Citi cho biết cuộc bầu cử Mỹ căng thẳng — và nguy cơ căng thẳng thương mại tái diễn dưới thời chính quyền Donald Trump — đã tác động đến Trung Quốc bằng cách thúc đẩy Bắc Kinh trì hoãn phản ứng chính sách mạnh mẽ hơn.

Lạm phát cơ bản của Trung Quốc vừa hạ nhiệt xuống mức yếu nhất trong hơn ba năm, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nhu cầu yếu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, hoạt động mua thép thường phục hồi sau những tháng mùa hè, điều này có thể mang lại sự giải tỏa tâm lý cho các nhà máy.

Nhà phân tích Kaan Peker của RBC Capital Markets cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng giá quặng sắt sẽ tìm thấy sự hỗ trợ từ giữa tháng 9 khi mùa xây dựng mùa thu của Trung Quốc tăng tốc và nhu cầu dự trữ theo mùa trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng", ám chỉ kỳ nghỉ kéo dài một tuần tại Trung Quốc vào đầu tháng 10.

Tham khảo: Mining