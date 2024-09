Thị trường ngày 06/09: Dầu thấp nhất 14 tháng, vàng cao nhất 1 tuần, quặng sắt thấp nhất 1 năm

Dầu thấp nhất 14 tháng do lo ngại về nhu cầu bù đắp sụt giảm dự trữ lớn của Mỹ

Giá dầu giữ ở mức thấp nhất 14 tháng do lo lắng về nhu cầu ở Mỹ và Trung Quốc và khả năng tăng nguồn cung từ Libya bù đắp cho sự giảm sút lớn kho dự trữ của Mỹ và sự chậm trễ trong việc tăng sản lượng của các nhà sản xuất OPEC +.

Giá dầu Brent giao sau giảm 1 cent xuống 72,69 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 5 cent, tương đương 0,1%, xuống 69,15 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất đối với dầu Brent kể từ tháng 6/2023 trong ngày thứ hai liên tiếp và là mức đóng cửa thấp nhất đối với dầu WTI kể từ tháng 12/2023 trong ngày thứ ba liên tiếp.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết các công ty năng lượng đã rút 6,9 triệu thùng dầu thô ra khỏi kho trong tuần kết thúc vào ngày 30/8.

OPEC+ đã đồng ý trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu cho tháng 10 và tháng 11, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tạm dừng hoặc đảo ngược mức tăng nếu cần. Các nhà phân tích tại công ty ngân hàng đầu tư Jefferies của Mỹ cho biết quyết định của OPEC+ có tác dụng thắt chặt số dư quý IV khoảng 100.000-200.000 thùng/ngày và đủ để ngăn chặn việc xây dựng nguyên liệu ngay cả khi nhu cầu từ Trung Quốc không được cải thiện.

Tại Libya, một số tàu chở dầu đã được phép tải dầu thô từ kho dự trữ của thành viên OPEC mặc dù sản lượng vẫn bị hạn chế trong bối cảnh bế tắc chính trị liên quan tới ngân hàng trung ương và doanh thu từ dầu mỏ.

Vàng cao nhất 1 tuần do các nhà đầu tư dự đoán Fed cắt giảm lãi suất siêu lớn

Giá vàng đã tăng lên gần mức cao nhất trong một tuần, do đồng đô la Mỹ yếu hơn và lợi suất thấp hơn sau khi các dấu hiệu thị trường lao động mất đà khiến các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất siêu lớn trong tháng này.

Vàng giao ngay tăng 0,9% lên 2.515,93 USD/ounce vào lúc 18h03 GMT, tăng 1,1% trước đó trong phiên. Giá giảm nhẹ mức tăng sau khi có dữ liệu ngành dịch vụ của Mỹ. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,7% lên 2.543,10 USD.

Các nhà tuyển dụng tư nhân Mỹ đã thuê số lượng lao động ít nhất trong 3-1/2 năm vào tháng 8, có khả năng gợi ý về sự suy giảm mạnh của thị trường lao động. Điều này theo sau dữ liệu vào thứ Tư cho thấy sự sụt giảm mạnh trong cơ hội việc làm của Mỹ trong tháng Bảy.

Các nhà giao dịch hiện nhận thấy 59% cơ hội ngân hàng trung ương Mỹ giảm 25 điểm cơ bản (bp) trong tháng này và 41% cơ hội cắt giảm 50 điểm cơ bản, theo công cụ CME FedWatch.

Fed cần cắt giảm lãi suất để giữ cho thị trường lao động khỏe mạnh, nhưng bây giờ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới để xác định bao nhiêu, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết hôm thứ Tư.

Bạc giao ngay tăng 1,9% lên 28,82 USD, bạch kim tăng 2,7% lên 926,74 USD và palladium tăng 0,9% lên 942,36 USD.

Đồng tăng mạnh

Giá đồng tăng mạnh sau khi Trung Quốc công bố đầu tư gần 51 tỷ đô la vào việc xây dựng mạng lưới điện ở châu Phi, nhưng đà tăng của kim loại này bị hạn chế bởi sự yếu kém mang tính kỹ thuật. Hợp đồng đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London tăng 1,5% lên 9.092,5 USD/tấn.

Sự suy yếu liên tục trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng của Trung Quốc vẫn là rủi ro giảm giá chính đối với kim loại công nghiệp, chiến lược gia hàng hóa Ewa Manthey của ING cho biết.

Kẽm giảm 2,2% xuống 2.734 USD/tấn sau khi công ty khai thác kẽm Ozernoye của Nga bắt đầu sản xuất sớm hơn dự kiến sau khi hỏa hoạn phá hủy các cơ sở của hãng. Nhôm giảm 0,7% xuống 2.381 USD/tấn, niken giảm 1% xuống 16.060 USD, chì giảm 1,4% xuống 1.992 USD/tấn và thiếc tăng 0,4% lên 30.615 USD.

Việc Trung Quốc công bố dữ liệu thương mại, lạm phát và tín dụng tháng 8 trong tuần tới dự kiến sẽ làm sáng tỏ hơn về triển vọng nhu cầu kim loại trong thời gian còn lại của năm.

Quặng sắt Đại Liên thấp nhất một năm do lo ngại nhu cầu của Trung Quốc

Giá quặng sắt kỳ hạn Đại Liên giảm phiên thứ năm liên tiếp xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, khi một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc làm mờ triển vọng nhu cầu.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2025 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc chốt phiên giảm 2,58% xuống 678,5 CNY(95,58 USD)/tấn. Trước đó trong ngày, giá đã chạm mức yếu nhất kể từ ngày 21/8/2023 ở mức 673,0 nhân dân tệ.

Quặng sắt chuẩn tháng 10 trên Sàn giao dịch Singapore thấp hơn 1,87% xuống 90,8 USD/tấn, vào lúc 0710 GMT.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cuộn cán nóng mất 2,16%, thép thanh vằn giảm khoảng 1,4%, thép không gỉ giảm 0,04% và thanh thép đi ngang.

Ngô, đậu nành giảm sau hoạt động bán khống

Giá ngô và đậu tương kỳ hạn Chicago giảm do hoạt động bán khống từ đầu tuần này, các nhà phân tích cho biết. Lúa mì giảm theo giá ngô, trong khi xuất khẩu nhanh từ khu vực Biển Đen tiếp tục hạn chế giá. Đồng đô la thấp hơn và những lo ngại về thời tiết khô hạn, gây thiệt hại ở miền Trung Tây Hoa Kỳ cũng đã khuyến khích hoạt động bán ra.

Hợp đồng ngô trên sàn Chicago giảm 2 cent xuống 4,10-3/4 USD/bushel và đậu tương kết thúc giảm 2 cent xuống 10,23-1/2 USD/bushel. Lúa mì CBOT mất 6 cent xuống 5,74-3/4 USD/bushel.

Mặc dù mùa trồng trọt của Mỹ đã kết thúc song khô hạn và hạn hán ở Brazil có thể cản trở việc gieo trồng sớm, thị trường ngô và đậu tương dự kiến sẽ được cung cấp tốt.

Ca cao tăng mạnh, đường thô ít thay đổi

Giá ca cao kỳ hạn tại London và New York đóng cửa tăng mạnh trong khi giá đường thô ít thay đổi. Ca cao London tháng 12 tăng 262 pound, tương đương 5,3%, lên 5.250 pound/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất trong 6-1/2 tháng là 4.975 pound vào thứ Tư. Giá ca cao kỳ hạn tháng 12 tại New York tăng 4%, lên 7.159 USD/tấn.

Các đại lý cho biết thị trường vẫn được củng cố bởi sự thắt chặt nguồn cung ngắn hạn với thâm hụt toàn cầu lớn trong mùa vụ 2023/24 hiện tại.

Một đại lý dự kiến sẽ có nguồn cung dồi dào trong ba tháng đầu niên vụ 2024/25 và điều này đang đè nặng lên giá, mặc dù vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về việc vụ mùa 2025 sẽ diễn ra như thế nào.

Đường thô ít thay đổi

Đường thô kỳ hạn tháng 10 ít thay đổi ở mức 19,22 cent/lb. Đường trắng kỳ hạn tháng 10 giảm 0,4% xuống 536,80 USD/tấn.

Các đại lý lưu ý thị trường tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ triển vọng sản xuất giảm ở Brazil liên quan đến các vụ hỏa hoạn gần đây và thời tiết khô nóng tiếp tục.

Nhóm Citi Commodities cho biết họ duy trì quan điểm tích cực về giá đường, dự kiến sẽ đạt 20 cent/ lb trong những tháng tới.

Cà phê bình ổn

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 ít thay đổi ở mức 4.911 USD/tấn. Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 0,2% lên 2,442 USD/lb.

Các đại lý cho biết nguồn cung từ Việt Nam vẫn thấp, cả người mua và người bán sẽ vẫn chủ yếu đứng ngoài cuộc cho đến khi vụ thu hoạch tiếp theo bắt đầu tăng tốc vào tháng 11.

Hoạt động giao dịch vẫn ảm đạm ở Việt Nam khi các thương nhân và người mua chờ đợi nguồn cung mới từ mùa thu hoạch tiếp theo, trong khi ở Indonesia mức chênh lệch giá giảm.

Nông dân ở Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê lớn nhất Việt Nam, đang bán hạt với giá 119.000-120.500 đồng (4,81-4,87 USD) mỗi kg, so với mức 120.600-121.600 đồng của tuần trước.

Các thương nhân cho biết mưa lớn đã tấn công một số khu vực của Tây Nguyên nhưng các thương nhân có trụ sở tại khu vực cho biết mưa không gây hại cho mùa màng.

Tại Indonesia, hạt cà phê robusta Sumatra được chào bán với giá cao hơn 220 USD so với hợp đồng tháng 9/10, giảm so với mức chênh 265 USD của tuần trước so với hợp đồng tháng 9, một thương nhân cho biết.

Indonesia đã xuất khẩu 17.431,3 tấn cà phê robusta nhân Sumatra trong tháng 7, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 140% so với tháng liền trước.

Gạo Ấn Độ thấp nhất 3 tháng do nhu cầu xuất khẩu yếu, gạo Thái Lan tăng

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ chạm mức thấp nhất ba tháng trong tuần này do nhu cầu xuất khẩu yếu, trong khi giá gạo Thái Lan tăng tuần thứ hai liên tiếp lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 6, được hỗ trợ bởi đồng baht mạnh hơn.

Gạo đồ 5% vỡ của Ấn Độ được báo giá ở mức 535 - 540 USD/tấn trong tuần này, mức yếu nhất kể từ ngày 16/5, giảm so với mức 540 - 545 USD của tuần trước.

"Trong vài tuần qua, giá gạo ở các nước cạnh tranh đã giảm. Các nhà xuất khẩu Ấn Độ đã buộc phải giảm giá để duy trì khả năng cạnh tranh, nhưng nhu cầu vẫn yếu", một đại lý có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 585 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 580 USD/tấn được niêm yết vào tuần trước. Giá đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng do đồng Baht mạnh lên so với đồng USD, một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết.

Thị trường châu Phi đã trầm lắng, thương nhân lưu ý và nói thêm rằng ông hy vọng nguồn cung tháng 11 sẽ tốt do mực nước tốt.

Trong khi đó, giá gạo nội địa ở Bangladesh đã tăng trong tuần này, với các thương nhân cáo buộc một số thương gia lợi dụng tình hình lũ lụt để biện minh cho sự gia tăng, mặc dù nguồn dự trữ dồi dào và chuỗi cung ứng bình thường.

Giá gạo tấm 5% của Việt Nam được chào bán ở mức 575 USD/tấn, so với 578 USD một tuần trước, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Cao su Nhật Bản thấp nhất 2 tuần do lo ngại tăng trưởng kinh tế từ Trung Quốc, Mỹ

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản giảm phiên thứ tư liên tiếp chốt phiên thấp nhất hai tuần, do những lo lắng về tăng trưởng kinh tế ở Mỹ và Trung Quốc, trong khi đồng yên mạnh hơn gây thêm áp lực lên giá. Hợp đồng cao su giao tháng 2/2025 đóng cửa giảm 4,1 yên, tương đương 1,17%, xuống 347,5 yên (2,43 USD), mức yếu nhất kể từ ngày 22/8.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đóng cửa tăng 35 nhân dân tệ, tương đương 0,22%, lên 16.180 nhân dân tệ (2.279,23 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su giao tháng 10 trên sàn giao dịch SICOM - Singapore chốt phiên ở mức 177 US cent/kg, tăng 1%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 06/09/2024