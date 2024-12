Giá rao bán nhà riêng ở Hà Nội đạt 197 triệu đồng/m2, tăng 1,5 lần sau gần 2 năm

Sau chung cư, nhà riêng là phân khúc có sức bật đáng chú ý về giá trong những năm gần đây. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, so với quý 1/2023, biến động giá bán nhà riêng ở Hà Nội tăng 52%, chỉ sau phân khúc chung cư (tăng 58%).

Tính đến tháng 11, giá nhà riêng ở Hà Nội ghi nhận ở mức 197 triệu đồng/m2.

Giá bán nhà riêng ở Hà Nội đã tăng từ mức trung bình 125 triệu đồng/m2 vào tháng 1/2023 lên mức 197 triệu đồng/m2 vào tháng 11/2024. Như vậy, sau gần 2 năm, giá nhà riêng đã tăng 1,5 lần.

Thời gian qua, loại hình nhà riêng có xu hướng đi lên về lượng giao dịch và mức độ quan tâm ở tất cả các khoảng giá. Đặc biệt, mức độ quan tâm tăng mạnh ở hầu khắp các quận, huyện Hà Nội. Cụ thể, so với đầu năm 2023, mức độ quan tâm nhà riêng quận Nam Từ Liêm tăng 43%, nhà riêng Hoàng Mai tăng 28%, Đống Đa tăng 21%, Hà Đông tăng 26%, Thanh Xuân tăng 12%.

Theo các môi giới bất động sản thổ cư, phân khúc nhà riêng Hà Nội có khoảng giá 5-6 tỷ đồng/căn đang có giao dịch tốt nhất trên thị trường thổ cư. Càng về cuối năm, khi dòng tiền dồi dào hơn, lượng người tìm mua nhà tăng cao hơn hẳn các thời điểm khác trong năm. Hiện mức tăng của nhà riêng Hà Nội đạt khoảng 15-25% so với nửa năm trước, tùy từng khu vực.

Theo khảo sát của Batdongson.com.vn, với nhà riêng quận Nam Từ Liêm diện tích 30-40m2, ngõ nhỏ, ô tô không vào được thuộc các khu vực Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Phú Đô… giá bán đã tăng từ 4,6-5,2 tỷ đồng/căn lên mức 5-5,8 tỷ đồng/căn. Những căn diện tích 30-40m2, ô tô đỗ cửa, giá cũng tăng từ 6,3-7 tỷ đồng/căn lên mức 7-7,8 tỷ đồng/căn. Giá bán nhà riêng quận Hà Đông với những căn ô tô đỗ cửa, diện tích 30-38m2, giá cũng tăng từ mức 6,2-7 tỷ đồng/căn lên mức 7-7,7 tỷ đồng/căn. Nhà riêng thuộc các khu vực La Khê, Phú Lãm, Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Hà Cầu với đặc điểm diện tích 30-40m2, ô tô không vào được, giá phổ biến từ mức 3-4 tỷ đồng/căn tăng lên 3,7-4,9 tỷ đồng/căn.

Môi giới tên Thịnh - chuyên nhà đất thổ cư khu vực Thanh Xuân cho biết, giá nhà riêng Hà Nội liên tục tăng trong 2 năm gần đây. Năm 2023, lượng giao dịch và mối quan tâm của người tiêu dùng tập trung chính ở phân khúc nhà riêng Hà Nội có mức giá dưới 4 tỷ đồng/căn. Đến khoảng tháng 3-4 năm nay, giao dịch nhà riêng tăng nhanh sau đó đến tầm khoảng 7-8 giao dịch chậm hơn. Tuy nhiên, xét về giá, sau khi giá chung cư tăng nóng, giá nhà riêng cũng tăng theo, đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hiện nay, phân khúc tầm 4 tỷ không có nhiều, nếu có thường nằm ở xa trung tâm, nằm trong ngõ sâu. Đến nay, khoảng giá quan tâm phổ biến đã lên mức 5-6 tỷ đồng/căn - đây là khoảng giá cao giao dịch tốt nhất. Những căn nhà riêng có giá từ 7-8 tỷ đồng/căn có mức giao dịch chậm hơn.

"Việc mức giá mới được xác lập là điều không khó hiểu trong bối cảnh các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực là chung cư tăng giá mạnh", môi giới này chia sẻ.

Càng về cuối năm, nhu cầu tìm chỗ an cư tăng cao, lượng người tìm mua nhà riêng Hà Nội tăng mạnh so với các thời điểm khác trong năm. Theo các môi giới chuyên bán phân khúc này thì lượng khách tìm mua nhà riêng đang tăng 40-50% so với quý trước đó. Thanh khoản của thị trường cũng tỉ lệ thuận với lượng khách tìm mua nhà riêng Hà Nội.