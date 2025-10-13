Giá rao bán nhà trong ngõ Hà Nội ngang nhà phố, khách mua choáng váng

Giá nhà trong ngõ Hà Nội ngang nhà phố

Anh Đỗ Long (quê Ninh Bình) chia sẻ, gia đình anh đang có ý định mua nhà tại Hà Nội nên nhiều tháng nay anh rong ruổi khắp các con ngõ mong muốn tìm một căn nhà ưng ý.

Cách đây một tuần, anh được môi giới dẫn đi xem một căn nhà trong ngõ tại khu vực phố Ngọc Khánh có diện tích 38m2, xây dựng 7 tầng. Tuy nhiên, anh ngã ngửa với mức giá môi giới đưa ra là hơn 19 tỷ đồng, tương đương hơn 500 triệu đồng/m2.

"Tôi rất bất ngờ với mức giá môi giới đưa ra. Không thể phủ nhận khu vực này rất trung tâm nhưng mức giá ngang ngửa nhà phố là điều vô lý. Môi giới còn cho biết, chỉ có thể thương lượng giảm khoảng 200 triệu đồng, thấp hơn chủ nhà không bán", anh chia sẻ.

Anh cho rằng mức giá hơn 500 triệu đồng/m2 đã ngang ngửa với nhiều nhà mặt phố tại Hà Nội. Anh cũng tham khảo một số căn nhà trong ngõ có vị trí tương tự tại khu vực và biết được mức giá khoảng 300-330 triệu đồng/m2.

Một căn nhà trong ngõ ô tô di chuyển tại Hoàng Cầu có diện tích 57m2 đang được rao bán với giá hơn 26,5 tỷ đồng, tương đương gần 465 triệu đồng/m2. Căn nhà được giới thiệu đã xây dựng 4 tầng, nằm ở khu vực trung tâm và đầy đủ thông tin pháp lý có thể giao dịch ngay.

Tuy nhiên, theo khảo sát, một số căn nhà khác cũng nằm trong ngõ ô tô tránh tại Hoàng Cầu đang được rao bán 300-350 triệu đồng/m2. Như vậy, có thể thấy căn nhà trên có mức chênh lệch khá cao so với những căn nhà tương tự trong khu vực.

Thực tế, mức giá 400-500 triệu đồng/m2 đã ngang giá rao bán một số căn nhà tại đường Hồ Tùng Mậu, Vũ Tông Phan, Xuân Thủy… Chẳng hạn, một căn nhà tại mặt đường Hồ Tùng Mậu có diện tích 65m2 đang được rao bán với giá 30 tỷ đồng, tương đương 461 triệu đồng/m2.

Người mua cần khảo sát kỹ mức giá trước khi "xuống tiền"

Theo anh Quang Tùng - chủ một phòng giao dịch bất động sản tại Hà Nội, từ năm ngoái tới nay giá nhà trong ngõ đã tăng mạnh. Tuy nhiên, việc nhà trong ngõ cao bằng hoặc hơn giá nhà phố là điều rất khó xảy ra.

Anh cho rằng, thời gian qua nhiều người tìm mua nhà trong ngõ với nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, một số môi giới hoặc chủ nhà đã nắm bắt được tình hình nên lợi dụng để đẩy giá, làm giá.

"Người bán họ cũng đang kỳ vọng sẽ bán được giá rất cao. Tuy nhiên, mức giá nhà trong ngõ hiện nay người ở thực đã khó mua nên giao dịch tương đối chậm. Một số chủ nhà họ chưa cần tiền nên có tâm lý rao bán với giá rất cao nếu bán được sẽ trúng đậm, còn không cũng không ảnh hưởng gì", anh Quang nói.

Bên cạnh đó, anh tiết lộ, hiện xuất hiện tình trạng một số môi giới thậm chí còn bán chênh so với giá chủ nhà đưa ra nhằm trục lợi. Do đó, khiến giá nhà đã cao nay còn cao hơn.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) - nhận định, trong khi thị trường đang diễn biến nóng xuất hiện một số trường hợp môi giới thông đồng với chủ nhà nhằm đẩy giá cao hơn.

Để mua đúng giá trị thực của ngôi nhà, ông Đính cho rằng, người mua cần tham khảo giá tại các đơn vị môi giới uy tín. Đồng thời, hiện nay giá nhà Hà Nội đã đạt đỉnh, nếu muốn mua thời điểm này cần cân nhắc kỹ lưỡng. Ông khuyên, người mua không nên sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn trong bối cảnh hiện nay. Bởi thị trường có thể hạ nhiệt hoặc quay đầu giảm.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội - chia sẻ để mua nhà không bị hớ thì nên chủ động khảo sát và so sánh giá nhà với các căn hộ tương tự ở cùng dự án, cùng khu vực, cùng phân khúc. Nếu thấy mức giá chênh quá cao so với giá môi giới đưa ra thì cần cân nhắc trả giá hoặc tìm đến chủ nhà để biết giá thật của căn nhà.

Ông cho rằng, hiện nay không hiếm môi giới dùng chiêu trò "lướt sóng" để ăn lợi nhuận bằng cách chỉ đặt cọc với chủ nhà, chủ đất sau đó rao bán lại, khi có khách mua thì họ sang tay ngay để ăn chênh lệch. Do đó người mua nhà cần tỉnh táo trước các chiêu trò của môi giới.