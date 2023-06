Giá SUV hạng C liên tục ‘dò đáy’ mới: Forester, CX-5 dưới 800 triệu, làm khó cả xe hạng B

Chưa đầy một tháng sau khi công bố giá bán khuyến mãi mới của Forester, các tư vấn bán hàng đại lý Subaru tiếp tục chào một bảng giá mới với mức giảm mạnh hơn. Một số nhân viên bán hàng đăng tải bảng giá mới trên trang cá nhân kèm những cụm từ như "giá chạm đáy", "giá sốc" hay "chưa bao giờ giá tốt như bây giờ" để mô tả mức giảm "khủng" của đợt giảm giá này.

Theo đó, Subaru Forester đời 2023 đang có giá sau giảm chỉ từ 799 triệu đồng với bản i-L. Các bản i-L Eyesight và i-S Eyesight có giá lần lượt là 899 triệu và 999 triệu đồng.

Phiên bản Giá đại lý Giá niêm yết Forester i-L 799 triệu 969 triệu Forester i-L Eyesight 899 triệu 1,099 tỷ Forester i-S Eyesight 999 triệu 1.199 tỷ

Không chỉ Forester mới liên tục "dò đáy" giá trong thời gian gần đây. Mẫu xe cùng phân khúc cũng liên tục giảm giá là Mazda CX-5. Sau khi giảm giá còn 750 triệu chưa lâu, mẫu xe này tiếp tục được giảm còn 739 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất là 2.5 Signature Premium AWD giảm tới 137 triệu, còn chỉ 922 triệu đồng. Không khó để tìm những chiếc SUV/crossover hạng C phiên bản cao cấp nhất với giá dưới 1 tỷ đồng ở thời điểm này.

Phiên bản Giá niêm yết mới Giá niêm yết cũ CX-5 2.0 Deluxe 739 triệu 839 triệu CX-5 2.0 Luxury 759 triệu 879 triệu CX-5 2.5 Premium 799 triệu 919 triệu CX-5 2.5 Signature Premium AWD 922 triệu 1,059 tỷ

Thế nhưng, việc giảm giá của CX-5 có phần dễ hiểu hơn so với Forester khi mẫu xe này sắp có bản nâng cấp mới trên thị trường. Một chiếc CX-5 bản facelift 2023 đã được bắt gặp trên xe vận chuyển chuyên dụng. Có khả năng thời gian ra mắt xe sẽ không còn xa.

Honda CR-V cũng liên tục giảm giá trong thời gian gần đây. Một tư vấn bán hàng tại TP. HCM cho biết đại lý này đang giảm giá CR-V với mức giảm tương đương 150% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng thêm nhiều phụ kiện có giá trị cao, nâng tổng giá trị khuyến mãi lên tới trên 200 triệu đồng. Cá biệt có một số xe có màu khó bán, sản xuất năm 2022 được giảm giá rất mạnh, ví dụ như một chiếc CR-V màu đỏ bản G ở một đại lý miền Trung được giảm tới 185 triệu đồng vào giá xe.

Tương tự CX-5, CR-V cũng sắp có thay đổi lớn trong thời gian tới nên việc giảm giá xả hàng tồn là điều dễ hiểu. Các đại lý hiện thông báo CR-V thế hệ mới sắp ra mắt, có thể ngay trong quý III năm nay.

Một số mẫu xe cùng phân khúc như Kia Sportage hay Hyundai Tucson cũng có mức giảm tới cả trăm triệu đồng. Trong đó, Sportage được giảm tới 100 triệu đồng cho 2 bản cao cấp, còn Tucson năm sản xuất 2022 đang được "dọn kho" với mức giảm lên tới khoảng 100 triệu đồng tùy nơi, đưa giá bán của xe còn từ khoảng 750 triệu đồng.

Giá sau giảm của nhiều mẫu SUV/crossover hạng C hiện nay chỉ ngang ngửa, thậm chí thấp hơn cả xe hạng B dù đã áp khuyến mãi. Ví dụ như Honda HR-V bản RS cao cấp nhất có giá niêm yết 871 triệu đồng, giảm 40 triệu tại đại lý còn 831 triệu đồng. Giá này vẫn cao hơn gần 100 triệu so với Mazda CX-5 Deluxe hay hơn 30 triệu so với Subaru Forester bản tiêu chuẩn hiện nay.

Ở phân khúc cao hơn, Hyundai Santa Fe là đại diện điển hình của tình trạng "dò đáy" giá trên thị trường. Từ mức giảm khoảng 160 triệu đồng, đến nay, mẫu xe này được một đại lý chào giảm giá tới 220 triệu đồng, tặng kèm gói phụ kiện trị giá tới 45 triệu đồng. Mức giảm mạnh nhất áp dụng cho bản máy dầu cao cấp nhất. Đây vẫn chưa phải giá "đáy" của Santa Fe khi một số đại lý khác đang đưa ra con số hấp dẫn hơn.