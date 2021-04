Gia tăng quảng cáo, Pinaco (PAC) báo lãi quý 1 tăng 38% so với cùng kỳ

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco – mã chứng khoán PAC) công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 đạt 881 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ tăng chi phí giá vốn chỉ 5,4% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 125 tỷ đồng, tăng 20,7% so với quý 1/2020. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,6% quý 1 năm ngoái lên 14,2%.

Đáng chú ý, chi phí tài chính trong quý chỉ 13,7 tỷ đồng, giảm 18,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi vay và giảm lỗ chênh lệch tỷ giá.

Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng gần 24 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 59 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 13,1 tỷ đồng. Báo cáo ghi nhận chi phí bán hàng tăng mạnh chủ yếu do tăng chi phí quảng cáo và các chi phí bán hàng khác. Tổng chi phí quảng cáo trong quý 1 hơn 15,6 tỷ đồng – gần gấp 4 lần cùng kỳ.

Những nguyên nhân trên dẫn tới, lợi nhuận trước thuế quý 1 còn 55,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 40,2 tỷ đồng, tăng 37,7% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2020. Năm 2021 Pinaco đặt mục tiêu đạt 3.700 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế dự kiến 195 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý 1 công ty đã hoàn thành trên 28% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.