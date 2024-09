Giá thép bước vào chu kỳ phục hồi, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim "mừng thầm", một doanh nghiệp có thể tăng trưởng lợi nhuận hơn 2.300%

Sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố gói kích thích tiền tệ để ngăn chặn sự lao dốc không phanh của thị trường nhà ở, giá thép thanh tương lai đã tăng vọt lên trên 3.130 CNY/tấn, dao động gần mức cao nhất trong ba tuần.

"Mùa xuân" giá thép đến sớm từ quý 4/2024

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MBS dự báo giá thép Trung Quốc có thể phục hồi chủ yếu do nguồn cung thắt chặt kể từ quý 4 năm 2024. Chính phủ Trung Quốc hạn chế cấp phép các lò luyện thép sử dụng than năm 2024 hướng tới bảo vệ môi trường và giảm thiểu nguồn cung.

Hơn nữa, đội ngũ phân tích cũng lưu ý rằng Trung Quốc vừa hứng chịu cơn bão Benica (cơn bão mạnh nhất được ghi nhận trong 70 năm qua) đã phá hủy một số dự án cơ sở hạ tầng tại Thượng Hải và Giang Tô. Vì vậy, nhu cầu thép của Trung Quốc sẽ tăng trong ngắn hạn nhờ tiêu thụ thép cho kế hoạch tái thiết nhà ở và cơ sở hạ tầng.

Khác với Trung Quốc, tiềm năng của thép Việt Nam đến từ triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản. Tăng trưởng của nguồn cung nhà ở và đầu tư công đã thúc đẩy sự phục hồi của thép xây dựng.

Theo CBRE, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM sẽ tăng lần lượt 30% và 20% so với cùng kỳ. Hơn nữa, kế hoạch giải ngân đầu tư công tiếp tục tăng trưởng 12% so với cùng kỳ với giá trị khoảng 638 nghìn tỷ đồng khi Chính phủ tập trung đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế.

MBS dự báo giá thép xây dựng và HRC Việt Nam sẽ có mức hồi phục tích cực kể từ Quý 4/2024 khi áp lực từ Trung Quốc được giảm bớt. Do đó, theo ước tính giá thép xây dựng có thể đạt trung bình 571 USD/tấn (+4%) và HRC giảm 7% so với cùng kỳ xuống 556 USD/tấn do áp lực từ thép Trung Quốc trong 6T24.

Trong năm 2025, MBS kỳ vọng thép xây dựng và HRC có thể tăng lần lượt 7% và 6% svck, đạt mức 611 USD và 590 USD/tấn. Trong năm 2025 - 2026, giá thép xây dựng có thể tăng 7% và 8% đạt mức 608 USD và 657 USD/tấn.

Doanh nghiệp đầu ngành dự báo hưởng lợi lớn từ chu kỳ phục hồi

Với Hòa Phát , MBS cho rằng doanh nghiệp đầu ngành thép này sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi của giá trong nước. Vì vậy, theo ước tính, lợi nhuận ròng trong giai đoạn 24-25 có thể tăng 74% và 51% svck nhờ sản lượng tăng trưởng và biên LN gộp cải thiện.

Năm 2026, với sự đóng góp của 3 triệu tấn HRC từ DQ2, LN ròng có thể đạt 23.576 tỷ đồng (+31% svck). HPG có thể giành lại thị phần nhờ thuế CBPG cho HRC, thu hẹp mức chênh lệch của thép Trung Quốc và Việt Nam. Hơn nữa, đóng góp sản lượng DQ2, giúp sản lượng tăng 70% so với hiện nay. Về định giá cổ phiếu HPG trên thị trường, P/B hiện tại đang hấp dẫn khoảng 1,6 ở dưới mức trung bình 2,1 của chu kỳ tăng trưởng.

Với doanh nghiệp dẫn đầu ngành tôn mạ là Hoa Sen , đội ngũ phân tích cho rằng sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi của nhu cầu trong nước. Vì vậy, theo ước tính của MBS, lợi nhuận ròng trong năm 2024-25 của HSG có thể tăng trưởng lần lượt 2.330% và 6% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tăng trưởng và biên lợi nhuận gộp tăng.

HSG có thể giành lại thị phần nhờ thuế CBPG giúp HSG thu hẹp sự chênh lệch giá của tôn mạ Trung Quốc và VN. Định giá P/B của HSG hiện tại đang hấp dẫn khoảng 1,1 ở dưới mức trung bình 1,3 của chu kỳ tăng trưởng

Với triển vọng thị trường EU và Mỹ tích cực, Nam Kim cũng được dự báo hưởng lợi nhờ một trong những lợi thế là doanh nghiệp dẫn đầu ngành.

MBS ước tính LNST của NKG sẽ bước vào chu kỳ phục hồi với tốc độ tăng trưởng 287%/111% svck trong giai đoạn 2024 - 2025 nhờ doanh thu tăng trưởng 20%/17% trong bối cảnh sản lượng và giá bán phục hồi nhu cầu xuất khẩu được cải thiện.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp tăng 7,5% và 8,7% nhờ giá bán tăng mạnh hơn giá nguyên liệu HRC cũng là yếu tố thúc đẩy đà tăng trưởng của doanh nghiệp. Trên thị trường, P/B hiện tại đang hấp dẫn 1,05 ở dưới mức trung bình 1,2 của 2 chu kỳ trong giai đoạn tăng trưởng.