Giá thép giảm liệu có thúc đẩy tiêu thụ tăng?

Sản phẩm thép xây dựng của Công ty Thép Việt - Đức tại kho chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Ảnh minh họa: Trọng Lịch/TTXVN

Khảo sát trên thị trường Hà Nội, giá thép thương hiệu Hòa Phát đã điều chỉnh giảm giá bán, dòng thép cuộn CB240 giảm 460 đồng, hiện ở mức 15.200 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 310 đồng, có giá 15.580 đồng/kg.

Thép Việt Ý, cả 2 dòng thép của hãng đồng loạt giảm, hiện thép cuộn CB240 giảm 300 đồng, có giá 15.300 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.400 đồng/kg - giảm 150 đồng.

So với thời điểm đầu tháng 4, giá thép đã giảm khoảng 1 triệu đồng/tấn. Như vậy, giá thép xây dựng trong nước ghi nhận 2 lần giảm liên tiếp sau 5 lần tăng.

Theo anh Ngô Khánh, chủ đại lý sắt thép tại phố Tam Trinh - Hà Nội, giá thép giảm mạnh, nhưng do thời tiết mưa ẩm, nên nhu cầu tiêu thụ không có chuyển biến. Tuy nhiên, anh vẫn nhập dư hàng để sẵn sàng cho thời gian cao điểm xây dựng trong những tháng tới.

Giá thép giảm được nhiều chủ thầu xây dựng kỳ vọng "dễ thở" hơn khi nhận các công trình nhà ở loại nhỏ. Ông Lê Văn Hưởng, chủ thầu công trình xây dựng nhà ở cho hay, giá thép biến động tăng đột biến sẽ khiến doanh nghiệp rất khó dự toán chi phí xây dựng các công trình, đặc biệt khi vào mùa xây dựng. Việc giá thép giảm phần nào sẽ thúc đẩy các công trình triển khai sớm hơn và nhanh hơn.

Tuy nhiên, những năm qua, giá thép nói riêng và vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi... nói chung cho thấy sự biến động nhanh và mạnh, khó dự đoán. Vì thế, không loại trừ khả năng khi vào mùa xây dựng tới đây, giá cả các mặt hàng này sẽ lại tăng mạnh như năm ngoái.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), giá thép giảm do tác động của giá nguyên vật liệu trên thế giới. Tuy vậy, hầu hết các hoạt động sản xuất thời gian qua của doanh nghiệp gặp khó khăn, cán cân cung - cầu ngành thép hiện tại vẫn chưa thực sự có thay đổi nhiều. Trong trường hợp xấu, tình trạng "ảm đạm" của thị trường có thể tiếp tục kéo dài về cuối năm 2023.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sưa, chuyên gia ngành thép, thị trường bất động sản trầm lắng cũng ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ của ngành. Chính phủ đã có nhiều giải pháp để kích thích thị trường bất động sản hồi phục. Nhưng trong ngắn hạn, sẽ chưa thể nhìn thấy sự hồi phục này. Do vậy, sản lượng tiêu thụ của ngành thép dự báo vẫn duy trì mức thấp trong quý II. Có chăng, tăng trưởng sẽ nằm ở phân khúc xây dựng nhà ở, những công trình nhỏ.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát cho hay, giai đoạn khó khăn nhất của ngành thép có lẽ đã đi qua và tình hình kinh doanh của HPG qua từng quý gần như đại diện cho bức tranh của toàn ngành. Nội lực của Hòa Phát và các doanh nghiệp trong ngành là tốt, nhưng tương lai triển vọng vẫn phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường. Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công hơn nữa trong thời gian tới.

Lượng tiêu thụ của tập đoàn này trong tháng 3 và quý I vừa rồi đều giảm sút. Điều này chủ yếu do nhu cầu thị trường trong và xuất khẩu vẫn ở mức thấp so với năm trước, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi…

Cũng theo chia sẻ của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nguyên nhân từ đà giảm này là do bức tranh tiêu thụ khá yếu của nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc, khiến giá nguyên liệu đầu vào và giá thép đều chung xu hướng giảm.

Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc được Reuters ước tính là 94,17 triệu tấn trong tháng 3, tương đương với tốc độ hàng ngày là 3,04 triệu tấn. So sánh với dữ liệu chính thức của hải quan, con số này thấp hơn so với mức 3,29 triệu tấn mỗi ngày trong hai tháng đầu tiên. Giá nguyên liệu sản xuất thép như quặng sắt, than cốc trong thời gian qua cũng liên tục suy yếu, góp phần hạ nhiệt giá thép thành phẩm trong nước.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là do trong thời gian này, nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng trong nước giảm, nhất là khi bất động sản vẫn còn gặp khó khăn. Khảo sát từ các đại lý cho biết tiêu thụ hiện chỉ bằng khoảng 40% cùng kỳ năm trước.

Theo MXV, nhu cầu thép trong quý II vẫn sẽ là thách thức và giá thép có thể còn dư địa giảm. Tuy nhiên, kỳ vọng đầu tư công và các dự án nhà ở xã hội được thúc đẩy nhiều khả năng sẽ hỗ trợ ngành thép khởi sắc trong nửa cuối năm.