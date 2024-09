Giá thép tăng nóng sau quyết định quan trọng của Trung Quốc, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long “vượt ngàn chông gai” từ khối ngoại

Sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố kế hoạch tung ra gói kích thích tiền tệ lớn và quan trọng nhất kể từ thời Covid để ngăn chặn sự lao dốc không phanh của thị trường nhà ở, giá thép thế giới ngay lập tức tăng nóng. Chỉ sau vài ngày, giá thép thanh tương lai đã tăng 10% lên trên 3.400 CNY/tấn, ghi nhận mức cao nhất trong hơn 3 tháng.

Theo MBS, giá thép có thể tiếp tục phục hồi dự báo chủ yếu do nguồn cung thắt chặt kể từ quý 4/2024. Về nhu cầu, tiêu thụ thép có thể phục hồi trong ngắn hạn do một số thành phố như Thượng Hải và Giang Tô có kế hoạch tái thiết cơ sở hạ tầng. Giá thép nội địa có thể phục hồi kể từ quý 4/2024 do áp lực từ Trung Quốc giảm và nhu cầu cải thiện (nhờ nguồn cung thị trường nhà ở ấm lên và đẩy mạnh đầu tư công).

Xu hướng hồi phục của giá thép mang đến hiệu ứng tích cực đối với cổ phiếu thép trên sàn chứng khoán Việt Nam, Hòa Phát (HPG) đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cổ phiếu này đã tăng hơn 6% từ giữa tháng 9, lên cao nhất trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên, đà hồi phục của cổ phiếu đầu ngành thép vẫn còn nhiều “chông gai”, đặc biệt là áp lực rất lớn đến từ khối ngoại.

Theo thống kê, khối ngoại đã có 4 tháng “xả hàng” liên tiếp cổ phiếu HPG. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 8 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 144 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng lên đến 3.700 tỷ đồng. Không có cổ phiếu nào trên sàn bị bán ròng mạnh hơn HPG trong khoảng thời gian này. Đây cũng là con số kỷ lục trong nhiều năm qua đối với riêng Hòa Phát.

Trước đó vào cuối tháng 6, hơn 581 triệu cổ phiếu HPG do Hòa Phát phát hành để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 10%, đã được giao dịch sau khi niêm yết bổ sung. Với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 1/4 vốn điều lệ, ước tính khối ngoại có thêm khoảng 130 triệu cổ phiếu HPG từ đợt phát hành này. Nhiều khả năng, nguồn cung cổ phiếu HPG thời gian qua đến từ động thái trên.

Mùa xuân đến sớm?

Với những tín hiệu lạc quan từ giá thép thế giới, MBS đánh giá Hòa Phát và các doanh nghiệp thép sẽ hưởng lợi vào cuối năm bởi: (1) Tiêu thụ nội địa là động lực chính cho chu kỳ tăng trưởng trong 2 năm tới và giá thép có thể phục hồi kể từ quý 4/2024; (2) Các nhà sản xuất trong nước sẽ có thể giành được thị phần nhờ thuế chống bán phá giá sẽ được ban hành từ tháng 12/2024; (3) Mức định giá của các công ty thép vẫn ở dưới mức trung bình trong giai đoạn tăng trưởng của chu kỳ thép.

Đồng quan điểm, báo cáo mới đây của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kỳ vọng sản lượng tiêu thụ thép trong 2 quý cuối năm sẽ tiếp tục duy trì mức tăng hai chữ số so với cùng kỳ nhờ các chương trình thúc đẩy nền kinh tế của Chính phủ dần có hiệu quả và việc xây dựng lại các công trình sau bão Yagi.

Trong trung hạn, BVSC cho rằng, động lực thúc đẩy kết quả kinh doanh của Hòa Phát còn đến từ việc đưa vào vận hành dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với công suất tối đa đạt 5,6 triệu tấn thép/năm, tập trung vào dòng thép cuộn cán nóng (HRC) và các dòng thép chất lượng cao.

Dự kiến, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Dung Quất 2 sẽ đi vào hoạt động cuối 2024 và cuối năm 2025, nâng công suất thép thô của Hòa Phát thêm 8,6 triệu tấn/năm với sản phẩm chủ lực là HRC. Ước tính dự án Dung Quất 2 ghi nhận doanh thu khoảng 70.000-80.000 tỷ đồng (sau khi chạy full công suất), đóng góp 25%-30% biên lợi nhuận của Hòa Phát

BVSC cũng kỳ vọng khả năng cao Bộ Công Thương sẽ áp thuế chống bán phá giá thép HRC nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, điều này có thể hỗ trợ các nhà sản xuất thép HRC có năng lực tranh về giá với thép nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có Hòa Phát.