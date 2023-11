Giá thuê lên tới 102 triệu đồng/m2/năm, một con phố của Việt Nam lọt top đắt đỏ nhất thế giới

Báo cáo tập trung vào giá thuê trung bình tại các vị trí bán lẻ trong khu vực đô thị đẳng cấp nhất trên toàn thế giới, trong đó, nhiều trường hợp là các cửa hàng bán đồ xa xỉ. Giá trị cho thuê trong phân khúc đặc biệt này cũng có tác động bởi những thương lượng khuyến mãi, gói ưu đãi hoặc mô hình cho thuê chia sẻ rủi ro đã trở nên nổi bật hơn trên các thị trường bán lẻ khác. Ấn phẩm này bao gồm chỉ số toàn cầu xếp hạng điểm đến đắt đỏ nhất ở từng thị trường trên toàn cầu.

Tác giả của báo cáo và cũng là Giám đốc Nghiên cứu Thị trường Quốc tế tại Châu Á Thái Bình Dương, Tiến sĩ Dominic Brown cho biết lĩnh vực bán lẻ trên toàn cầu tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi: "Bán lẻ vẫn tiếp tục con đường phục hồi bất chấp làn sóng thách thức mới sau đại dịch khi các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng lãi suất để kiềm chế chu kỳ lạm phát hiện tại. Đáp lại, dự báo tăng trưởng kinh tế đã bị cắt giảm và người tiêu dùng chiếm ưu thế trong chi tiêu tùy ý".

Báo cáo chỉ ra, giá thuê tăng trung bình trên toàn cầu đã tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Upper 5th Avenue tại New York (Mỹ) là con phố bán lẻ có giá thuê đắt nhất thế giới, khoảng 2.000 USD/feet vuông/năm, theo sau lần lượt là Via Montenapoleone tại Milan (Ý) với giá thuê 1.766 USD/feet vuông/năm; Tsim Sha Tsui (Hong Kong) với giá thuê 1.493 USD/feet vuông/năm.

Trong khi đó, con đường Đồng Khởi tại TP.HCM có mặt ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng giá thuê mặt bằng bán lẻ cao cấp toàn cầu, với giá 390 USD/feet vuông/năm (khoảng 102 triệu đồng/m2/năm), tăng 1 bậc so với năm ngoái.

Bảng xếp hạng giá thuê mặt bằng bán lẻ cao cấp toàn cầu 2023

Cùng với bảng xếp hạng toàn cầu, báo cáo còn đưa ra thứ hạng cho từng khu vực. Tại Châu Á Thái Bình Dương, Hồng Kông và Tokyo thống trị những con phố đắt đỏ nhất khu vực, chiếm 6 trong 8 bảng xếp hạng hàng đầu. Khu Tsim Sha Tsui (cửa hàng trên phố chính) ở Hồng Kông đắt nhất khu vực (thứ ba trên toàn cầu) ở mức 1.493 USD/feet vuông/năm, tiếp theo là Vịnh Causeway (cửa hàng trên phố chính) với giá 1.374 USD/feet vuông/năm. Tiếp theo là Ginza của Tokyo (912 USD/feet vuông/năm) và Omotesando (798 USD/feet vuông/năm), lần lượt xếp thứ ba và thứ tư trong khu vực.

Trung tâm thương mại Pitt Street Mall ở Sydney (747 USD/feet vuông/năm) và Midosuji ở Osaka, Nhật Bản (730 USD/feet vuông/năm) cũng góp mặt trong tám vị trí hàng đầu; Myeongdong của Seoul (642 USD/feet vuông/năm) và Ga Gangnam (572 USD/feet vuông/năm) lọt vào top 10.

Ở phía cuối bảng, Anna Nagar 2nd Avenue và Pondy Bazaar ở Chennai được xếp hạng trong số những địa điểm có giá cả phải chăng nhất trong khu vực với giá thuê lần lượt là 22 USD/feet vuông/năm và 24 USD/feet vuông/năm.

Việt Nam, Nhật Bản và Ấn Độ đều có mức tăng trưởng đáng kể, với tốc độ tăng trưởng trung bình từ 12% đến 18%. Sự tăng trưởng giá thuê của Nhật Bản được thúc đẩy bởi Midosuji ở Osaka, nơi ghi nhận mức tăng 60% sau sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch quốc tế, trong khi giá thuê ở Banjara Hills, Hyderabad, tăng 40% so với điểm xuất phát tương đối thấp. Ngoài đường Đồng Khởi (TP.HCM), đường Tràng Tiền của Hà Nội cũng nằm trong danh sách khu vực Châu Á 0- Thái Bình Dương với mức giá thuê 334 USD/feet vuông/năm.

Ngược lại, Hạ Môn giảm 25% và Thâm Quyến cũng giảm hơn 20% do niềm tin của người tiêu dùng tại Trung Quốc đại lục vẫn thận trọng và nguồn cung mới gia nhập thị trường. Mặc dù chỉ hơn một nửa thị trường ở Châu Á Thái Bình Dương vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sự sụt giảm giá thuê trong thời kỳ đại dịch, nhưng đã có những cải thiện trong năm qua. Hồng Kông vẫn là thị trường có tiềm năng phục hồi lớn nhất, với giá thuê vẫn thấp hơn 42% so với trước đại dịch; Australia cũng có sự phục hồi hạn chế.

Tiến sĩ Brown cho biết: "Các điểm đến bán lẻ truyền thống hàng đầu của Châu Á Thái Bình Dương tiếp tục có giá thuê cao, chiếm 4 trong số 10 địa điểm đắt đỏ nhất trên toàn cầu. Khu vực này ghi nhận mức tăng trưởng giá thuê trung bình 5,3% so với cùng kỳ năm trước, kết hợp với triển vọng kinh tế tương đối mạnh mẽ vào năm 2024, là tín hiệu tốt cho sự phục hồi liên tục của lĩnh vực bán lẻ tại các thị trường xa xỉ quan trọng".

Hoàng Thùy