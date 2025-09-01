Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá tiêu ngày 1/9 bình ổn, nguồn cung tiếp tục gặp áp lực

01-09-2025 - 13:36 PM | Thị trường

Giá tiêu ngày 1/9 quanh mức 151.000 - 152.000 đồng/kg.

Giá tiêu ngày 1/9 bình ổn, nguồn cung tiếp tục gặp áp lực- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Khảo sát tại các địa phương trọng điểm cho thấy, giá tiêu sáng 1/9 tại Đắk Lắk đạt 152,000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với ngày hôm qua.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 151,000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với ngày hôm qua.

Tại tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ sát nhập) giá tiêu ở mức 152,000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với ngày hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sát nhập) mức giá tiêu hôm nay ở mức 151,000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với ngày hôm qua.

Tại Đồng Nai (Bình Phước cũ sát nhập) mức giá tiêu hôm nay ở mức 151,000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với ngày hôm qua.

Như vậy, ngày 1/9/2025 ghi nhận giá hồ tiêu bình ổn; hiện giá vẫn đang ở quanh mức 151.000 - 152.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7,216 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 10,028 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9,600 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12,800 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 6,400 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6.240 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6.370 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng, hiện đang ở mức 9,150 USD/tấn.

Tuần qua, giá tiêu nội địa tăng vọt lên 151.000 – 152.000 đồng/kg, mức cao nhất ba tháng. Tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, đặc biệt Gia Lai, giá nhích thêm 7.500 đồng/kg, đưa Đắk Nông và Đắk Lắk chạm 152.000 đồng/kg. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn và nhu cầu ổn định từ doanh nghiệp, thị trường trong nước.

Trên sàn quốc tế, tiêu đen Brazil tăng 400 USD/tấn, Indonesia và Malaysia cộng thêm 87 – 100 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam nhích 200 USD/tấn.

Đáng chú ý, tính đến giữa tháng 8/2025, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt 1,06 tỷ USD. Các chuyên gia dự báo xuất khẩu sẽ tiếp tục thuận lợi trong quý III và IV nhờ giá duy trì cao và nhu cầu ổn định từ Mỹ, EU, Trung Quốc cùng châu Phi.

Tuy nhiên, ngành hồ tiêu vẫn đối mặt áp lực về nguồn cung, biến đổi khí hậu và rào cản kỹ thuật. Giới chuyên môn khuyến nghị doanh nghiệp cần chú trọng chất lượng, minh bạch truy xuất và mở rộng chế biến sâu để củng cố vị thế trên thị trường.

Trung Quốc vừa có bước đột phá mới trong nhập khẩu sầu riêng: Vận chuyển từ Đông Nam Á chỉ trong 1 tuần, xử lý 10.000 container mỗi năm
 

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

