Ảnh minh họa

Trung Quốc đang xem xét khả năng tăng nhập khẩu khí đốt từ Nga thông qua đường ống Power of Siberia 1, trong bối cảnh dự án xây dựng tuyến đường ống thứ hai giữa hai nước chưa đạt được tiến triển sau nhiều năm đàm phán. Thông tin này được hai nguồn tin trong ngành tiết lộ với Reuters.

Theo dự kiến, năng lượng sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ tại Trung Quốc vào tuần tới. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khó có khả năng hai bên đạt được bước đột phá đối với dự án Power of Siberia 2 – tuyến đường ống trị giá 13,6 tỷ USD, dự kiến cung cấp 50 tỷ m³ khí đốt/năm cho khu vực tây bắc Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đang cân nhắc tăng lượng khí đốt nhập khẩu qua tuyến Power of Siberia 1 – vốn đã đi vào hoạt động từ năm 2019 – từ mức hiện tại 38 tỷ m³/năm. Một nguồn tin tại Bắc Kinh cho biết Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đang thảo luận để bổ sung thêm 6 tỷ m³ khí đốt mỗi năm từ 2031.

Theo tính toán của Reuters, thỏa thuận này có thể mang lại cho Gazprom khoảng 1,5 tỷ USD doanh thu hàng năm, dựa trên mức giá 250 USD cho 1.000 m³ khí đốt. Công ty cơ sở hạ tầng năng lượng PipeChina cũng đã tiến hành nghiên cứu mở rộng mạng lưới đường ống trong nước nhằm chuẩn bị tiếp nhận thêm nguồn cung, với kế hoạch xây dựng có thể khởi động từ nửa cuối 2026.

Nga hiện tìm cách mở rộng xuất khẩu dầu khí sang châu Á sau khi mất phần lớn thị trường châu Âu do các lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Trước đó, trong hơn 50 năm, khí đốt từ Tây Siberia từng đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, mang về tới 90 tỷ USD doanh thu mỗi năm cho Moscow.

Tuy nhiên, dự án Power of Siberia 2 – được thiết kế để kết nối nguồn cung khí đốt từ Tây Siberia sang Trung Quốc – vẫn đang gặp bế tắc do hai bên chưa thống nhất được về giá cũng như phương án tài chính, dù đã trải qua hơn một thập kỷ đàm phán.

Ông Sergey Sanakoev, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương tại Moscow, cho biết Nga và Trung Quốc cũng đang thảo luận khả năng nâng công suất dòng chảy khí đốt qua Power of Siberia 1 từ 38 tỷ m³ lên 45 tỷ m³. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc dự án Power of Siberia 2 bị hủy bỏ.

Ngoài ra, Nga dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp thêm 10 tỷ m³ khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc thông qua đường ống từ đảo Sakhalin, với kế hoạch vận hành từ năm 2027.