Từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh ghi nhận diễn biến kém tích cực trên thị trường chứng khoán. Cả ba cổ phiếu Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG) và BIDV (BID) đều sụt giảm giá trị vốn hóa đáng kể, bất chấp các ngân hàng tiếp tục duy trì quy mô tài sản hàng triệu tỷ đồng và lợi nhuận hàng chục nghìn tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11/2026, vốn hóa Vietcombank đạt khoảng 424.468 tỷ đồng, giảm gần 56.000 tỷ đồng, tương đương 11,7% so với cuối năm 2025.

Tương tự, vốn hóa VietinBank giảm hơn 40.776 tỷ đồng, tương đương 14,7%, xuống còn 236.892 tỷ đồng. BIDV cũng mất gần 36.673 tỷ đồng giá trị vốn hóa, tương ứng mức giảm 13,4%, xuống còn 236.458 tỷ đồng.

Tính chung, tổng vốn hóa của ba ngân hàng đã giảm từ hơn 1,03 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025 xuống còn khoảng 897.818 tỷ đồng tại ngày 18/11/2026. Như vậy, chỉ sau hơn 10 tháng, tổng giá trị thị trường của ba ngân hàng quốc doanh lớn nhất sàn chứng khoán đã giảm hơn 133.000 tỷ đồng, tương đương gần 13%.

Diễn biến này khiến khoảng cách vốn hóa giữa ba ngân hàng quốc doanh và VinGroup– doanh nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán - ngày càng được nới rộng. Nếu như cuối năm 2025, giá trị vốn hóa Vingroup cao hơn tổng vốn hóa Vietcombank, VietinBank và BIDV khoảng 280.000 tỷ đồng, thì đến giữa tháng 11/2026, mức chênh lệch đã vượt 1 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng giá trị vốn hóa của cả ba ngân hàng hiện chỉ tương đương 47,2% vốn hóa Vingroup. Nói cách khác, chỉ riêng tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập đã có giá trị vốn hóa lớn gấp 2,12 lần tổng giá trị thị trường của ba ngân hàng quốc doanh lớn nhất Việt Nam.





So sánh VCB CTG BID VIC - CafeF

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG · 18/11/2026 So sánh VCB, CTG, BID và VIC Vốn hóa, quy mô tài chính và định giá cổ phiếu CHỈ TIÊU VCB CTG BID VIC Vốn hóa Tỷ đồng 424.468 236.892 236.458 1.901.736 Tổng tài sản Tỷ đồng 2.682.409 2.951.845 3.493.271 1.619.213 Vốn chủ sở hữu hợp nhất Tỷ đồng 253.761 207.466 203.020 236.319 Giá trị sổ sách theo WiData Tỷ đồng 246.123 201.812 191.590 183.844 BVPS Đồng/CP 29.454 25.983 24.629 23.684 P/B Lần 1,72 1,17 1,23 10,34 Vốn hóa Tỷ đồng VCB 424.468 CTG 236.892 BID 236.458 VIC 1.901.736 Tổng tài sản Tỷ đồng VCB 2.682.409 CTG 2.951.845 BID 3.493.271 VIC 1.619.213 Vốn chủ sở hữu hợp nhất Tỷ đồng VCB 253.761 CTG 207.466 BID 203.020 VIC 236.319 Giá trị sổ sách theo WiData Tỷ đồng VCB 246.123 CTG 201.812 BID 191.590 VIC 183.844 BVPS Đồng/CP VCB 29.454 CTG 25.983 BID 24.629 VIC 23.684 P/B Lần VCB 1,72 CTG 1,17 BID 1,23 VIC 10,34

Sự tương phản này càng đáng chú ý khi đặt bên cạnh quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh của bốn doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, BIDV tiếp tục là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống ngân hàng, đạt hơn 3,49 triệu tỷ đồng tại ngày 30/9/2026. VietinBank đứng tiếp theo với hơn 2,95 triệu tỷ đồng, trong khi Vietcombank sở hữu hơn 2,68 triệu tỷ đồng.

Tổng cộng, ba ngân hàng đang nắm giữ khối tài sản lên tới hơn 9,12 triệu tỷ đồng, gấp khoảng 5,64 lần quy mô tài sản hơn 1,61 triệu tỷ đồng của Vingroup.

Không chỉ vượt trội về tổng tài sản, ba ngân hàng còn sở hữu nền tảng vốn chủ sở hữu lớn hơn đáng kể.

Tại thời điểm 30/9/2026, Vietcombank có vốn chủ sở hữu đạt gần 253.761 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của VietinBank và BIDV lần lượt đạt 207.466 tỷ đồng và 203.020 tỷ đồng. Tổng cộng, vốn chủ sở hữu của ba ngân hàng đạt khoảng 664.247 tỷ đồng, gấp 2,81 lần mức 236.319 tỷ đồng của Vingroup.

Như vậy, xét về quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu, ba ngân hàng quốc doanh đều vượt xa Vingroup khi cộng gộp. Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, tổng giá trị vốn hóa của cả ba lại chưa bằng một nửa tập đoàn này.

Về lợi nhuận, Vingroup ghi nhận mức lãi trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 64.336 tỷ đồng. Trong khi đó, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt khoảng 40.440 tỷ đồng. VietinBank đạt gần 39.557 tỷ đồng, còn BIDV ghi nhận khoảng 29.483 tỷ đồng. Tính chung, ba ngân hàng đạt tổng lợi nhuận trước thuế khoảng 109.480 tỷ đồng, cao gấp 1,7 lần Vingroup.

Như vậy, dù Vingroup vượt từng ngân hàng về lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận của cả ba nhà băng vẫn lớn hơn đáng kể.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Vingroup là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, công nghiệp và dịch vụ, trong khi ba ngân hàng chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Do đó, cơ cấu tài sản, nguồn hình thành lợi nhuận và đặc điểm sử dụng vốn giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt lớn. Đặc biệt, tổng tài sản của ngân hàng bao gồm phần lớn các khoản cấp tín dụng và tài sản tài chính được hình thành từ nguồn vốn huy động.

Dù vậy, sự tương phản giữa Vingroup và ba ngân hàng quốc doanh vẫn là một trong những điểm đáng chú ý trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.