Giá trung bình căn hộ tại trung tâm Hà Nội tăng gấp đôi

Năm 2024, nguồn cung căn hộ Hà Nội bắt đầu tăng trưởng trở lại nhưng tập trung chính ở các khu vực vùng ven, xa trung tâm, chiếm đến hơn 90%. Nguồn cung căn hộ khu vực trung tâm bao gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng vẫn rất khan hiếm. Sơ bộ năm 2024, khu vực trung tâm chỉ ghi nhận khoảng 400 sản phẩm mở bán, với 3 dự án mở bán mới, chỉ bằng khoảng 30% năm 2023.

Giá trung bình căn hộ tại 4 quận trung tâm Hà Nội đã tăng gấp đôi so với đầu năm 2019, cao hơn 30% so với mức tăng trung bình của toàn Hà Nội. Trong số đó, quận Hai Bà Trưng và Đống Đa là những nơi có tốc độ tăng giá tốt nhất trong 5 năm qua. Các dự án mở bán mới trong 3 năm trở lại đây cũng liên tục được điều chỉnh tăng giá, khoảng 10% sau mỗi giai đoạn mở bán.

Riêng trong năm 2024, các dự án căn hộ cao cấp thuộc khu vực trung tâm được mở bán mới có giá phổ biến từ 125 triệu đồng/m2. Căn hộ dịch vụ có giá khoảng 88 triệu/m2 (chưa gồm VAT và kinh phí bảo trì).

Cùng đó, giá thuê căn hộ tăng nhanh, cao hơn mức tăng chung của toàn thị trường do vừa tăng theo xu hướng chung, vừa tăng do khan hiếm, ước tính tăng trên dưới 15% so với cùng kỳ. Hiện nhu cầu căn hộ, bao gồm cả đầu tư và ở thực tại khu vực trung tâm luôn duy trì ở mức cao, nhất với các sản phẩm hạng sang.

Trong khi đó, nguồn cung sơ cấp vốn không nhiều nên được hấp thụ khá tốt với các đợt ra hàng số lượng ít. Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới sơ bộ năm 2024 ước đạt 50%. Tỷ lệ lấp đầy căn hộ cho thuê luôn ở mức trên 80% và đang có xu hướng tăng dần đều. Giao dịch của khu vực chủ yếu phát sinh trên thị trường thứ cấp do nguồn cung sơ cấp không nhiều.

Căn hộ tại 4 quận lõi lõi trung tâm là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng luôn được giới đầu tư săn đón nhờ vị trí đắc địa, hệ thống hạ tầng xã hội chất lượng và hiện đại. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn và các đại sứ quán. Nhờ vậy, bất động sản tọa lạc tại các khu vực này dễ dàng tiếp cận các nhà hàng, quán cà phê, khu mua sắm, bệnh viện quốc tế và các khu vực giải trí, phù hợp với nhu cầu của khách thuê cao cấp.

Các chuyên gia nhận xét, thời gian tới, căn hộ tại khu vực trung tâm đem lại cơ hội đầu tư nhiều triển vọng.