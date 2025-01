Giá USD bất ngờ giảm mạnh, NHNN bơm ròng cao kỷ lục

Ngày giao dịch cuối cùng của năm Giáp Thìn, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.800-25.300 đồng, giảm tới 350 đồng chiều mua và 210 đồng chiều bán so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá USD tại VietinBank đã giảm 225 đồng chiều mua và 175 đồng chiều bán xuống 24.770-25.330 đồng trong tuần qua. BIDV cũng điều chỉnh xuống còn 24.870-25.230 đồng.

Ngày 25/1, Techcombank và ACB lần lượt niêm yết tỷ giá USD ở mức 24.910-25.295 đồng và 25.910-25.270 đồng, giảm khoảng 200-250 đồng so với tuần trước.

Với diễn biến này, các ngân hàng đã kết thúc hơn 2 tháng liên tiếp niêm yết giá USD chạm trần quy định. Cụ thể, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố ngày 24/1 ở mức 24.325 đồng. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 23.109-25.541 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do cũng bất ngờ giảm mạnh những ngày gần đây. Hiện ngoại tệ này được giao dịch phổ biến ở mức 25.450-25.550 đồng trên thị trường phi chính thức, giảm khoảng 100 đồng so với tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD với các đồng tiền chủ chốt lao dốc mạnh, hiện ở mức 107,45 điểm, giảm khoảng 1,8% trong tuần này. Chỉ số này từng đạt mức 110,17 điểm ngày 13/1, cao nhất từ tháng 11/2022.

Đồng USD có tuần giảm mạnh nhất trong hơn 1 năm qua do kỳ vọng của thị trường rằng các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sẽ thấp hơn so với lo ngại trước đó và khó có khả năng gây ra một cuộc chiến thương mại quốc tế.

Cụ thể, trước đó, triển vọng về các mức thuế cao đối với hàng hóa từ các quốc gia như Trung Quốc, Canada, Mexico và khu vực đồng euro đã làm dấy lên lo ngại về một đợt lạm phát mới, điều này đã góp phần đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và giá trị đồng đô la Mỹ tăng cao trong những tháng qua. Tuy nhiên, động thái này đã phần nào bị đảo ngược trong tuần này khi các nhà giao dịch đặt cược rằng các mức thuế có thể sẽ không lớn hoặc không phổ biến như lo ngại trước đó. Ông Trump cho biết vào thứ Năm rằng cuộc trò chuyện của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước đã diễn ra tốt đẹp, và ông tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Ông Trump cũng cho biết vào thứ Năm rằng ông muốn Cục Dự trữ Liên bang (FED) giảm lãi suất, trước khi ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến họp vào tuần tới. FED được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc cắt giảm lãi suất có thể xảy ra vào tháng Ba nếu lạm phát tiếp tục giảm gần hơn với mục tiêu hàng năm 2% của Mỹ.

Trước diễn biến hạ nhiệt của tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước có động thái bơm ròng mạnh trong tuần qua. Điều này cũng giúp hỗ trợ thanh khoản các nhà băng trong dịp cao điểm cuối năm Âm lịch. Cụ thể, trong tuần qua (20-24/1), cơ quan điều hành đã bơm ròng khoảng 130 nghìn tỷ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở, là tuần bơm ròng mạnh nhất trong năm qua. Trong đó, riêng phiên 22/1, NHNN bơm ròng hơn 49.500 tỷ đồng, là phiên bơm ròng kỷ lục.

Kỳ hạn bơm hút tiền cũng tăng lên trong tuần này. Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), NHNN chào thầu với kỳ hạn 14 ngày và 21 ngày, thay vì 7 ngày như các tuần trước.