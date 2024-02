Giá USD 'chợ đen' bất ngờ nổi sóng

Hà Nội: Giá USD “chợ đen” và ở ngân hàng đồng loạt tăng

Theo khảo sát của PV Tiền Phong trên phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội), một cửa hàng bán USD mức giá hợp lý nhất thông báo tỷ giá sáng 28/2 ở mức 25.150 đồng/USD. Thế nhưng, trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), một số tiệm vàng đưa ra mức giá lên tới 25.250 đồng/USD, thậm chí có một số cửa hàng vàng nhỏ lẻ ở các quận Long Biên, Gia Lâm còn “hét” giá USD lên 25.350 đồng/USD. Đây cũng là mức giá cao nhất từ đầu năm đến nay.

Không chỉ giá USD tại thị trường tự do biến động, giá USD tại các ngân hàng cũng tăng cao. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 24.430 - 24.800 đồng/USD; BIDV niêm yết giá mua- bán USD ở mức 23.495 - 24.805 đồng/USD; Eximbank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 24.410 - 24.800 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng sáng 28/2 ở mức 24.014 đồng, tăng 10 đồng so với sáng 27/2.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 - 25.164 đồng/USD mua vào - bán ra, tăng 10 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.

Một chủ cửa hàng vàng trên phố Hà Trung (Hoàn Kiếm) cho biết, mấy ngày qua, ngoài thị trường lan truyền thông tin về các doanh nghiệp sắp đến kỳ đáo hạn trả nợ vay ngoại tệ nên nhiều người tranh thủ mua USD nên giá tăng.

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng, có bốn lý do khiến tỷ giá tăng mạnh. Đầu tiên là thị trường đánh giá FED có thể không sớm hạ lãi suất như dự kiến. Điều này sẽ khiến chênh lệch lãi suất giữa VND và USD tăng và kéo dài. Tiếp đến là nhập khẩu cũng liên tục hồi phục qua các tháng khi doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào. Tổng trị giá nhập khẩu trong tháng 1 đạt gần 31 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Riêng khu vực trong nước nhập khẩu hơn 11 tỷ USD (cao hơn 15% so với bình quân cả năm 2023).

Nhu cầu ngoại tệ cũng tăng khi các doanh nghiệp thanh toán những khoản vay nước ngoài và hoạt động kết chuyển lợi nhuận về nước sở tại. Ngoài ra, nguyên nhân nữa là tình trạng găm giữ ngoại tệ trong bối cảnh đồng USD liên tục tăng tại thị trường trong nước lẫn thế giới. Diễn biến này có thể thấy từ giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do, khi giá liên tục tăng cao kể từ cuối năm ngoái lên mức 25.300 đồng, duy trì mức chênh lệch lớn (khoảng 2,5%) so với tỷ giá trên liên ngân hàng.

TPHCM: Nhộn nhịp mua bán USD “chợ đen”

Người dân mua bán USD (chụp tại một điểm thu đổi ngoại tệ ở quận 1, TPHCM trưa 28/2). Ảnh: U.P

Thị trường “chợ đen” ở TPHCM hầu như không lúc nào vắng bóng khách hàng đến mua bán ngoại tệ. Ngày 28/2, xung quanh khu vực chợ Bến Thành (quận 1), nhiều tiệm vàng tấp nập khách đến mua bán ngoại tệ. “Trước Tết, người thân ở nước ngoài gửi về cho tôi 1.000 USD, nay thấy giá tăng hấp dẫn quá nên đem ra tiệm vàng đổi lấy tiền Việt Nam (VND). Hôm qua, tôi đến một tiệm vàng được báo giá 25.120 VND/USD, sang tiệm vàng bên cạnh giá nhích lên 25.220 VND/USD. Tới trưa hôm nay, ông xã tôi đến một tiệm thu đổi ngoại tệ trên đường Lê Lợi (quận 1) thì giá đã tăng lên 25.450 VND/USD” - chị Thu Hà (ngụ quận Bình Tân) cho biết.

Tại một điểm thu đổi ngoại tệ trên đường Đồng Khởi (quận 1), khi hỏi giá mua bán đồng bạc xanh, nhân viên thu đổi ở đây yêu cầu đưa xấp tiền USD để kiểm tra rồi mới báo giá từng tờ. Cụ thể, những tờ USD màu hơi vàng được cho là cũ, giá chỉ 23.500 VND/USD. Giấy bạc mới hơn thì giá 24.700 VND/USD. Những tờ giấy bạc USD “mới cứng” có giá tới 25.450 VND/USD” - chị Thanh Hoa (ngụ huyện Hóc Môn) nhận xét.

Giá USD liên tục tăng. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, đa số các tiệm vàng trên phố vàng bạc ở quận 5, đường Hậu Giang (quận 6), Lê Văn Quới (quận Bình Tân)… đều có dịch vụ thu đổi ngoại tệ. Khách muốn đổi số lượng bao nhiêu cũng có. “Sẵn có tiền nhàn rỗi, thấy đồng USD đang lên giá nên tôi vừa mua 5.000 USD. Nhiều người nói, giá USD sẽ còn tăng nên mua vào kiểu gì cũng có lời” - ông Lê Văn Thìn (60 tuổi, ngụ quận 10) chia sẻ.

Theo Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, tỷ giá tăng ở thời điểm xung quanh dịp Tết Nguyên đán “không phải chuyện hiếm”. Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng, khó đoán định tỷ giá. Tỷ giá trong thời gian tới phụ thuộc lớn vào sự thay đổi của chính sách tiền tệ Mỹ và tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Thậm chí, chỉ cần ngồi ở nhà gọi điện thoại, sau khi “chốt giá” mua bán ngoại tệ, nhân viên nhiều cửa hàng sẽ đem tiền đến tận nơi đổi cho khách. Qua điện thoại, bà M.T (chủ tiệm vàng ở quận 1) thông tin, đồng USD mua vào theo tỷ giá quy đổi 25.550 VND/USD và cử nhân viên mang theo gần 300 triệu đồng đến tận nhà đổi cho khách. “Từ sau Tết đến nay, khách giao dịch đồng USD tăng cao hơn so với trước. Khách đổi vài trăm USD thì thực hiện trực tiếp tại quầy, còn số lượng nhiều thì chúng tôi mời vào trong nhà hoặc cử người đến tận nhà đổi cho khách” - bà M.T tiết lộ.

Vẫn đang trong tầm kiểm soát

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TPHCM cho rằng, việc tỷ giá biến động và tăng trong thời gian gần đây chủ yếu mang yếu tố tâm lý, ngắn hạn đặt trong mối liên hệ với các đồng tiền mạnh trên thế giới.

“Theo tôi, việc biến động tỷ giá trong ngắn hạn là bình thường và phù hợp, không đáng lo ngại. Trong đó, sự ổn định của thị trường tiền tệ, ngoại hối trong suốt thời gian qua là yếu tố môi trường thuận lợi và tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của người dân, doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư đối với chính sách tiền tệ, tỷ giá và lãi suất của Ngân hàng Nhà nước” - ông Lệnh nhìn nhận.

Tại hội nghị về thị trường chứng khoán ngày 28/2, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, cơ quan này đang tiếp tục theo đuổi chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường trong và ngoài nước, can thiệp linh hoạt nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. “Nhờ đó, tỷ giá diễn biến tương đối ổn định so với các đồng tiền trong khu vực, thanh khoản thông suốt. Kết thúc năm 2023, VND mất giá khoảng 2,89% so với USD, phù hợp với xu hướng chung các đồng tiền khác trong khu vực”- ông Hà nói.

Sang năm 2024, vị lãnh đạo NHNN cũng khẳng định sẽ bám sát diễn biến thị trường, kinh tế trong và ngoài nước, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để điều hành chủ động, linh hoạt. Đảm bảo cung cầu ngoại tệ cho thị trường, cho doanh nghiệp, đó là nhiệm vụ NHNN luôn theo sát.

Cùng lúc này, Công ty Chứng khoán Vietcombank cũng đưa ra nhận xét, tháng đầu năm, nhu cầu ngoại tệ bắt đầu tăng trở lại nhờ sự cải thiện ở nhóm hoạt động xuất/nhập khẩu và theo đó, tỷ giá giao dịch tại hệ thống ngân hàng với mức tăng có thời điểm trên 1%. “Tỷ giá vẫn sẽ là bài toán lớn cho nhà điều hành trong năm 2024. Song, ngoài những khó khăn cũng có một số yếu tố hỗ trợ cần ghi nhận. NHNN đã linh hoạt trong điều hành tỷ giá nhiều năm qua, nên thị trường vẫn kỳ vọng tỷ giá cả năm chỉ biến động trong biên độ hẹp”, nhóm nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Vietcombank nêu quan điểm.