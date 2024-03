Mức tăng được ghi nhận tới 100-150 đồng. Theo đó, giá mua vào USD trên các điểm giao dịch phi chính thức đã lên 25.48-25.500 đồng, trong khi giá bán ra cũng tăng vọt lên 25.580-25.600 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD sáng nay cũng tăng 30-40 đồng với cuối tuần trước. Chênh lệch tỷ giá USD giữa ngân hàng và thị trường tự do là khá lớn.

Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá USD ở mức 24.500-24.840 đồng, tăng 30 đồng so với cuối tuần trước. BIDV cũng tăng 35 đồng lên 24.540-24.850 đồng. Techcombank điều chỉnh tăng 25 đồng lên 24.535-24.845 đồng. ACB tăng lên 24.540-24.840 đồng. Tỷ giá USD ở các ngân hàng cũng đang tiến gần với mức đỉnh đạt được hồi cuối năm 2022 (gần 24.900 đồng).

Tại một số nhà băng khác, giá bán USD tiền mặt đã lên gần mốc 25.000 đồng. Chẳng hạn như VPBank đang niêm yết 24.545-24.955 đồng/USD.

Từ đầu năm đến nay, giá USD tự do đã tăng khoảng 800, tương đương tăng 3,2%. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng tăng khoảng 400 đồng, tương đương tăng 1,7%.

Tỷ giá trung tâm hôm nay (4/3) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.004 VND/USD, tăng 2 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.804 - 25.204 đồng.

Song song với diễn biến tăng vọt của USD trên thị trường tự do, giá vàng thời gian gần đây cũng tăng mạnh và duy trì chênh lệch lớn với giá vàng thế giới. Cuối tuần trước (2/3), giá vàng SJC đã lập kỷ lục 81 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn tròn trơn 24k cũng lập đỉnh gần 68 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do, giá vàng thế giới tương đương với khoảng 64,5 triệu đồng/lượng (chưa kể thuế, phí), khá sát với giá vàng 24k trong nước. Tuy nhiên khi quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương với khoảng 62,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch gần 5,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng 24k. Nếu so với giá vàng SJC thì chênh lệch giá vàng thế giới lên tới 16-18 triệu đồng/lượng.

Theo giới chuyên gia, tỷ giá USD tăng mạnh thời gian gần đây trong bối cảnh đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế duy trì ở mức cao. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt vẫn ở gần mốc 104 điểm.

Bên cạnh đó, chênh lệch lãi suất VND và USD trên thị trường liên ngân hàng cũng gây áp lực lên tỷ giá. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tuần giao dịch đầu tháng 2, lãi suất qua đêm bình quân các giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng chỉ 0,04%, trong khi với các giao dịch USD là 5,21%/năm.

Trong vài tuần gần đây, lãi suất VND tăng trở lại nên chênh lệch đã được thu hẹp, tuy nhiên vẫn khá lớn. Trong tuần 19-23/2/2024, lãi suất qua đêm bình quân các giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng là 3,02%, trong khi với các giao dịch USD là 5,22%.

Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng trong ngắn hạn và đã hạ nhiệt trở lại do thanh khoản hệ thống vẫn ở trạng thái dư thừa. Ngày 29/2, lãi suất bình quân liên ngân hàng qua đêm chỉ còn 1,46%/năm.