Giá USD ngân hàng và tự do cùng lao dốc

Ngày 1-2, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.991 đồng/USD, giảm khá mạnh so với hôm qua và rớt khỏi vùng 24.000 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng liên tục hạ nhiệt những ngày qua.



Vietcombank đang giao dịch USD mua vào 24.250 đồng/USD, bán ra 24.590 đồng/USD - giảm 5 đồng/USD so với hôm qua.

Sacombank niêm yết giá USD mua vào 24.265 đồng/USD, bán ra 24.570 đồng/USD.

Trong 3 ngày qua, giá USD ở các ngân hàng thương mại giảm khoảng 125 đồng. Nếu tính trong hơn 1 tuần qua, giá USD đã liên tục đi xuống khi giảm tới 175 đồng (-0,07%).

Không chỉ trong ngân hàng, trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ cũng đi xuống. Đến sáng nay, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM giao dịch đồng USD mua vào 24.800 đồng/USD, bán ra 24.860 đồng/USD, giảm khoảng 200 đồng so với khoảng 1 tuần trước đó. Thời điểm đầu tháng 1-2024, giá USD tự do có thời điểm duy trì ở mức cao trên 25.000 đồng.

Đáng chú ý, tỉ giá trong nước hạ nhiệt dù đồng USD trên thị trường quốc tế duy trì ở mốc cao. Chỉ số đồng USD vẫn trên 103 điểm.

Theo một số chuyên gia, giá USD trong nước hạ nhiệt vào dịp cận Tết Nguyên đán khi nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ nguồn kiều hối. Chỉ tính riêng tại TP HCM, năm 2023, lượng kiều hối đổ về đã xấp xỉ 9,5 tỉ USD, tăng 43,3% so với năm trước và là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Giá USD trong ngân hàng giảm nhanh những ngày qua

Theo ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và Dịch vụ chứng khoán, HSBC Việt Nam, đồng USD đã có đà suy giảm nhanh kỷ lục trong giai đoạn quý 4/2023 sau những kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm hạ lãi suất ngay trong đầu năm 2024. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động và kinh tế Mỹ thời gian gần đây, cùng những phát biểu của các thành viên FED về việc sẽ tiếp tục hành động dựa vào dữ liệu thực tế đã khiến những thành viên thị trường dần cắt giảm kỳ vọng về việc sớm hạ lãi suất điều hành.

"Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng nhẹ trở lại, kéo theo đồng bạc xanh cũng lấy lại phần nào sức mạnh trên thị trường quốc tế. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến các đồng nội tệ tại châu Á, trong đó có Việt Nam, suy yếu hơn so với USD. Với việc chênh lệch lãi suất vẫn ở mức cao, trong bối cảnh thanh khoản VNĐ tương đối dư thừa ngay cả trong giai đoạn trước Tết Nguyên Đán khiến tỉ giá USD/VNĐ tăng nhanh trong những tuần đầu năm nay" - ông Ngô Đăng Khoa phân tích.

Chuyên gia HSBC Việt Nam dự báo triển vọng tỉ giá cho cả năm 2024, nhất là trong nửa sau của năm, sẽ cải thiện hơn, đặc biệt khi đồng USD đạt đỉnh, kinh tế - tín dụng trong nước dần hồi phục. Dự báo tỉ giá USD/VND sẽ kết thúc năm ở vùng 24.400 đồng/USD.