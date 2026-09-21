Giá vàng bạc 21/9: Phú Quý, SJC thiết lập mặt bằng giá mới, vàng nhẫn bám sát mốc 147,6 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần hôm nay (21/9/2026), giá vàng trong nước tại các hệ thống lớn như SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt thiết lập mức mặt bằng giá mới.

Giá vàng miếng SJC chính thức vượt mốc 147,6 triệu đồng/lượng, trong khi thị trường bạc thỏi ghi nhận nhịp bứt phá mạnh mẽ.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/9: Vàng SJC và Phú Quý đồng loạt đi lên

Mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần hôm nay (21/9/2026), thị trường kim loại quý trong nước tiếp tục ghi nhận mặt bằng giá ở vùng cao nhất từ trước đến nay.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, sản phẩm Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 Lượng 999.9 cũng giao dịch quanh mức mua vào 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,6 triệu đồng/lượng.

Dòng vàng trang sức 24K (999.9) tại Phú Quý hiện niêm yết mua vào ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước dao động từ 144,6- 147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), niêm yết sáng nay cho vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG dao động ở mức 144,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đối với các dòng vàng nhẫn SJC 99,99% (từ 1 chỉ đến 5 chỉ), mức giá mua vào ghi nhận 144,1 triệu đồng/lượng và bán ra 147,1 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC niêm yết mua vào 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,6 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng 0,18 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước đó.

Kim Gia Bảo 24K niêm yết giá mua vào 143,6 triệu đồng/lượng) và bán ra 147,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng trong nước ổn định ở vùng đỉnh kỷ lục. Tính từ đầu tuần trước đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đã ghi nhận mức tăng tổng cộng khoảng 1,2 – 1,8 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của các thương hiệu duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và dao động từ 3 – 5 triệu đồng/lượng đối với vàng trang sức.

Giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ, chênh lệch với vàng trong nước tiếp tục leo cao

Trái ngược với đà đứng vững ở đỉnh của thị trường nội địa, giá vàng thế giới bước vào tuần mới với nhịp điều chỉnh giảm nhẹ.

Trên sàn TradingView, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.366,36 USD/ounce, giảm khoảng 12,09 USD/ounce (tương đương giảm 0,28%) so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (khoảng 26.210 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí gia công và vận chuyển).

Mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng quy đổi quốc tế tiếp tục bị kéo rộng lên khoảng 9,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng.

Theo nhận định từ các chuyên gia tài chính quốc tế, đà giảm nhẹ của vàng thế giới mang tính chất chốt lời kỹ thuật sau chuỗi ngày tăng nóng. Áp lực chốt lời gia tăng khi chỉ số USD Index (DXY) phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ nhờ kỳ vọng vào các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cùng những bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các chuyên gia dự báo, trong ngắn hạn, giá vàng thế giới có thể sẽ tích lũy trong biên độ 4.350 – 4.400 USD/ounce trước khi xác định xu hướng bứt phá tiếp theo.

Giá bạc hôm nay 21/9: Bạc thỏi và bạc miếng đồng loạt bứt phá

Cùng chung đà giao dịch sôi động với thị trường kim loại quý, giá bạc trong nước sáng nay ghi nhận mức tăng khá ấn tượng tại các hệ thống phân phối lớn.

Tại Phú Quý, Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết mua vào ở mức 2,238 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,307 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 1 kg giao dịch quanh mức mua vào 59,679 triệu đồng/kg và bán ra 61,519 triệu đồng/kg. ﻿

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, dòng sản phẩm Bạc thỏi Ngân Gia Bảo (5 lượng, 10 lượng) niêm yết ở mức 2,244 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,313 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 0,017 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Đối với Bạc thỏi 1 kg, giá mua vào đạt 59,838 triệu đồng/kg và bán ra đạt 61,678 triệu đồng/kg, tăng thêm 0,451 triệu đồng/kg.