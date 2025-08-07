Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng cao chót vót, động thái lạ của các công ty vàng

07-08-2025 - 12:35 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức cao chót vót, áp sát mốc đỉnh lịch sử.

Nâng giá vàng miếng SJC 

Sáng 7-8, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến đà giữ giá ở mức cao, dù giao dịch không quá sôi động. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 122,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở 123,8 triệu đồng/lượng. 

Đáng chú ý, chiều mua vào được điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng so với hôm qua, một động thái hiếm thấy trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Nhờ đó, biên độ chênh lệch mua – bán vàng miếng SJC được thu hẹp còn 1,4 triệu đồng/lượng, thay vì mức trên 2 triệu đồng như giai đoạn trước.

Động thái điều chỉnh này được đánh giá là nhằm kích thích lực mua từ người dân trong lúc thị trường vẫn đang khá cầm chừng. Nhiều người nắm giữ vàng tiếp tục có xu hướng “găm hàng”, chờ tín hiệu rõ ràng hơn về biến động giá. Trong khi đó, bên mua cũng tỏ ra thận trọng khi nguồn cung vàng miếng khan hiếm chưa có dấu hiệu được cải thiện.

Giá vàng cao chót vót, động thái lạ của các công ty vàng- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước giãn rộng cách biệt với thế giới

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới trên 16 triệu đồng

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng duy trì ở mức cao và ổn định. Tại công ty SJC, vàng nhẫn trơn được giao dịch ở mức 116,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 119,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trong khi đó, Công ty PNJ giữ giá bán vàng nhẫn trơn lên tới 120 triệu đồng/lượng, cao hơn so với mặt bằng chung.

Giá vàng trong nước hiện gần chạm ngưỡng đỉnh lịch sử, chỉ còn cách khoảng vài trăm ngàn đồng mỗi lượng và đang cao vượt trội so với giá vàng thế giới. Lúc 9 giờ sáng nay, giá vàng quốc tế ghi nhận quanh mốc 3.379 USD/ounce, tăng nhẹ khoảng 5 USD/ounce so với phiên liền trước. 

Đà tăng của vàng thế giới được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD. Sau khi vọt lên mốc 100 điểm, mức cao nhất trong nhiều tuần, chỉ số DXY đã giảm về 98,2 điểm, giúp giá kim loại quý hưởng lợi.

Dù vậy, chênh lệch giá giữa vàng trong nước và thế giới tiếp tục giãn rộng. Quy đổi theo tỉ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 107,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới hơn 16 triệu đồng/lượng. Đây là mức cách biệt được đánh giá là “hiếm có” và gây không ít lo ngại về sự lệch pha cung – cầu trên thị trường nội địa.

Giá vàng “nhân đôi” sau 1 năm, người sướng nhất lúc này ôm vàng đi chốt lời mua đất, mua nhà

Theo Thái Phương

Người lao động

