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Giá vàng chiều nay (8/6): Giảm gần 6 triệu đồng/lượng

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Chiều nay, giá vàng tiếp tục giảm sâu xuống mốc 143,8 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giữa giá vàng Việt Nam với thế giới còn hơn 7 triệu đồng/lượng - mức thấp nhất trong 2 năm qua.

Vào lúc 16h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI , Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 5,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý có giá 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC niêm yết 138,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay (8/6): Giảm gần 6 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước chỉ còn cao hơn thế giới hơn 7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh khi giá thế giới về mốc 4.288 USD/ounce, giảm 24 USD so với đầu giờ sáng. Với mức giảm này, giá vàng thế giới tương đương hơn 136 triệu đồng/lượng; chênh lệch giữa giá vàng Việt Nam với thế giới còn hơn 7 triệu đồng/lượng - mức thấp nhất trong 2 năm qua.

Trước đây, giá vàng trong nước cao hơn thế giới từ 15-16 triệu đồng/lượng, thậm chí có thời điểm gần 30 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá chênh lệch với thế giới thu hẹp nhưng khoảng cách mua vào - bán ra giữa các đơn vị kinh doanh vàng nới rộng lên 5 triệu đồng/lượng khiến người mua lỗ lớn.

Như vậy, người mua vào từ hôm qua đến nay lỗ “kép” lên đến hơn 10 triệu đồng/lượng.

Theo Ngọc Mai

Tiền Phong

Từ Khóa:
giá vàng

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