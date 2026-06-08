Công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu nào trong phiên VN-Index "rơi" gần 50 điểm?

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MSN với giá trị -61 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-41 tỷ), MWG (-28 tỷ), VCG (-27 tỷ), STB (-22 tỷ) và VIB (-21 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như MBB (-19 tỷ), EIB (-14 tỷ), TCB (-7 tỷ) và CTG (-5 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VCB và VPB cùng được mua ròng mạnh nhất với giá trị 28 tỷ đồng. Theo sau là VIC (24 tỷ), VHM (23 tỷ), DCM (13 tỷ), POW (12 tỷ), VIP và GEX cùng ghi nhận mức 6 tỷ đồng, SHB (5 tỷ) và LPB (4 tỷ đồng).﻿