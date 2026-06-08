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Công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu nào trong phiên VN-Index "rơi" gần 50 điểm?

| | Thị trường chứng khoán

Công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu nào trong phiên VN-Index "rơi" gần 50 điểm?

Tự doanh CTCK bán ròng 94 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán có phiên đầu tuần 8/6 giao dịch khá tiêu cực. Chỉ số chính tạo khoảng trống giảm giá từ đầu phiên, áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều với thanh khoản gia tăng. Kết phiên VN-Index giảm mạnh 48,37 điểm (-2,63%) về mức 1.790,53 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 668 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 94 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MSN với giá trị -61 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-41 tỷ), MWG (-28 tỷ), VCG (-27 tỷ), STB (-22 tỷ) và VIB (-21 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như MBB (-19 tỷ), EIB (-14 tỷ), TCB (-7 tỷ) và CTG (-5 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VCB và VPB cùng được mua ròng mạnh nhất với giá trị 28 tỷ đồng. Theo sau là VIC (24 tỷ), VHM (23 tỷ), DCM (13 tỷ), POW (12 tỷ), VIP và GEX cùng ghi nhận mức 6 tỷ đồng, SHB (5 tỷ) và LPB (4 tỷ đồng).﻿

An Thái

Nhịp sống thị trường

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