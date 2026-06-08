Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn bị bắt, PC1 lùi thời gian chốt quyền dự họp ĐHCĐ bất thường sau khi đón cổ đông lớn mới

Trong thông báo mới nhất, CTCP Tập đoàn PC1 (mã CK: PC1) đã hủy Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và ban hành Nghị quyết triệu tập họp mới. Công ty đã thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, từ ngày 5/6/2026 thành ngày 25/6/2026, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2026.

Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức không thay đổi, dự kiến diễn ra trong tháng 7/2026, tại trụ sở Công ty.

Động thái của PC1 diễn ra khi công ty vừa đón cổ đông lớn mới liên quan tới một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán - CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (mã CK: CII).

Theo đó, Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII – công ty con của CII - đã mua gần 3,9 triệu cổ phiếu PC1 trong ngày 2/6, nâng số lượng cổ phiếu lên gần 6,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 1,55%). Cùng với 17,35 triệu cổ phiếu PC1 mà CII đang nắm giữ, tổng số cổ phần nhóm CII sở hữu tại PC1 là hơn 23,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 5,77%), qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn tại PC1.﻿

Phía CII cho biết, quyết định đầu tư vào PC1 dựa trên cơ sở doanh nghiệp điện này đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được hưởng theo giá FIT và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

CII cho rằng đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua. Khoản đầu tư vào PC1 đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính và không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế: đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của PC1.﻿

Ước tính theo giá đóng cửa cùng phiên giao dịch của cổ phiếu PC1, số tiền ﻿công ty con của CII đã chi ra vào khoảng 74 tỷ đồng.

Như đã thông tin, Chủ tịch PC1 Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

PC1 sau đó đã có văn bản trấn an cổ đông và nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được phát đi. Trong văn bản giải trình mới nhất, PC1 khẳng định việc các lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam không ảnh hưởng đến quá trình quản trị, vận hành cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.