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Giá vàng hôm nay 10-6: Vàng thế giới "bốc hơi" hơn 100 USD

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng hôm nay sụt giảm khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trở lại, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng hôm nay 10-6: Vàng thế giới "bốc hơi" hơn 100 USD - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Sự sụt giảm của giá vàng hôm nay do ảnh hưởng từ báo cáo việc làm tích cực của Mỹ công bố cuối tuần trước. Các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực kết hợp với kỳ vọng lãi suất cao hơn đã đẩy nhà đầu tư ra khỏi vị thế vàng.

Đến 6 giờ ngày 10-6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay dao động ở mức 4.257 USD/ounce, giảm mạnh 105 USD so với đỉnh cao nhất của phiên đêm qua (4.362 USD/ounce), phản ánh sự chuyển dịch nhanh chóng trong tâm lý nhà đầu tư.

Dù eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng địa chính trị ảnh hưởng đến vàng, dầu mỏ nhưng các diễn biến mới nhất giữa Mỹ và Iran đang được thị trường đánh giá theo hướng rủi ro có thể kiểm soát được thông qua đàm phán. Đồng thời, Nhà Trắng vẫn duy trì quan điểm rằng một thỏa thuận với Iran có thể sắp đạt được.

Theo giới phân tích, thị trường vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh khi nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát và chính sách tiền tệ của Fed, thay vì các rủi ro địa chính trị ngắn hạn.

Các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được Mỹ công bố trong ngày 10 và 11-6, để đánh giá triển vọng lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 10-6: Vàng thế giới "bốc hơi" hơn 100 USD - Ảnh 2.

Theo Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

Người lao động

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