Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 10/6

Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/6, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động mới so với cuối ngày hôm qua. Sau cú giảm mạnh đầu tuần, các doanh nghiệp lớn gần như không thay đổi giá niêm yết, đưa thị trường bước vào trạng thái ổn định hơn.

Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất với mức 139 - 144 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phần lớn doanh nghiệp khác.

Đối với vàng miếng, mặt bằng giá ổn định hơn khi SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều đồng loạt niêm yết ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong sáng 10/6, giá bán vàng miếng trên thị trường phổ biến ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn dao động từ 143,6 - 144 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện phổ biến từ 5 - 5,2 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138,6 143,6 138,8 143,8 PNJ 138,8 143,8 138,8 143,8 DOJI 138,8 143,8 138,8 143,8 Bảo Tín Minh Châu 139 144 138,8 143,8 Bảo Tín Mạnh Hải 138,8 143,8 138,8 143,8

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên chiều giao dịch quanh 4.221 USD/ounce, giảm 0,9% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,62% trong phiên giao dịch hôm qua.

Đà giảm của giá vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh làn sóng bán tháo lan rộng trên các thị trường tài chính và kỳ vọng về khả năng Mỹ tăng lãi suất trong năm nay gia tăng. Nhà đầu tư hiện đang tập trung theo dõi loạt dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định tâm lý thận trọng đang bao trùm các thị trường. Theo ông, xu hướng né tránh rủi ro của nhà đầu tư là một trong những nguyên nhân chính gây áp lực lên giá vàng.

Cùng ngày, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ như S&P 500 và Nasdaq đều giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng. Ông Haberkorn cho rằng giá vàng và bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực cho đến khi thị trường nhận được tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau khi báo cáo việc làm của Mỹ công bố tuần trước cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức mạnh, sự chú ý hiện chuyển sang các dữ liệu lạm phát. Trong đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 sẽ được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm. Đây được xem là những dữ liệu quan trọng để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Trong một báo cáo mới đây, Commerzbank nhận định nếu lạm phát tháng 5 của Mỹ tiếp tục cao hơn dự báo, giá vàng có thể còn giảm sâu hơn. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng cho rằng vàng có khả năng phục hồi vào cuối năm nếu Fed không tiếp tục nâng lãi suất như kỳ vọng hiện tại của thị trường.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư hiện đang dự báo khoảng 68% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 12.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm sau khi Iran và Israel tuyên bố chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nhau theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Diễn biến này phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Thông thường, giá dầu tăng mạnh có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó buộc các ngân hàng trung ương duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Mặc dù vàng được xem là kênh phòng ngừa lạm phát hiệu quả, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do đây là tài sản không sinh lãi.

Trong một diễn biến khác, việc Ấn Độ tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng đang thúc đẩy hoạt động buôn lậu kim loại quý quay trở lại. Một số chuyên gia dự báo lượng vàng nhập lậu vào quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới có thể vượt 100 tấn trong năm nay, khi mức chênh lệch giá trên thị trường chợ đen ngày càng hấp dẫn, tạo điều kiện cho các đối tượng buôn lậu cạnh tranh với các ngân hàng và nhà tinh luyện vàng hợp pháp.