Giá vàng lao dốc, giảm hơn 770.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới đã tăng gần 200 USD/ounce kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm vào cuối tháng 9, do đồng USD giảm giá và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.



Nhưng thông tin vừa công bố cho thấy dữ liệu kinh tế Mỹ đang tốt lên. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn so với dự đoán 222.000 đơn. GDP quý 3 tăng cao hơn so với dự báo, chỉ số giá cả của chi phí tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi cao hơn không đáng kể so với dự kiến.

Thông tin này khiến nhà đầu tư lo rằng quá trình thắt chặt tiền tệ của FED có thể sẽ tiếp tục và thời điểm dừng tăng lãi suất, thậm chí chuyển sang cắt giảm lãi suất sẽ bị trì hoãn.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 51,3 triệu đồng/lượng.

Trưa nay, Công ty SJC niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 66,7 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá mua vào giảm tương ứng, ở mức 65,9 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ cũng giảm giá bán vàng miếng 300.000 đồng/lượng, còn 66,5 triệu đồng/lượng, mua vào còn 65,7 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC đang cao hơn đến 15,4 triệu đồng/lượng, trong khi mãi lực thị trường vàng khá thấp, dù đang ở thời điểm cuối năm.

Còn giá vàng nhẫn 9999 thương hiệu SJC bán ra ở mức 53,9 triệu đồng/lượng, chỉ cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 600.000 đồng/lượng.

Tỉ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.631 đồng/USD, giảm thêm khoảng 5 đồng so với hôm qua.

Giá mua - bán USD tại các ngân hàng thương mại vẫn theo chiều đi xuống. Tại Vietcombank, giá bán USD giảm 90 đồng/USD, còn 23.730 đồng/USD, giá mua vào còn 23.420 đồng/USD.

Tại Sacombank, giá bán cũng về mức 23.750 đồng/USD, giá mua ở mức 23.500 đồng/USD. Tại Eximbank, giá bán giảm về mức 23.720 đồng/USD, giá mua 23.510 đồng/USD.