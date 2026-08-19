Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 19/8 rớt mạnh tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải,...

Cập nhật mới nhất, giá vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm mạnh 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán xuống 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. Tiệm vàng Mi Hồng cũng điều chỉnh 1,3 triệu đồng/lượng xuống 140,2 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn tại PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC cũng giảm mức tương tự là 1,6 triệu đồng/lượng. Giá niêm yết tại 4 doanh nghiệp lớn trên lần lượt là 139,1 - 142,6 triệu đồng/lượng; 140 - 144 triệu đồng/lượng; 140,2 - 144,1 triệu đồng/lượng; 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào 139 triệu đồng/lượng, không niêm yết giá bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hồi phục tăng khoảng 30 USD/ounce lên quanh mức 4.360 USD/ounce.

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Đầu giờ sáng ngày 19/8, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, SJC, Bảo Tín Mạnh hải ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó tiệm vàng Mi Hồng áp dụng 141,5 - 143,0 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua - giá bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có sự khác biệt khá lớn giữa các thương hiệu. Trong khi Mi Hồng niêm yết 141,5 – 143,0 triệu đồng/lượng thì DOJI áp dụng 141,6 – 145,6 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC lần lượt niêm yết 140,7 – 144,2 triệu đồng/lượng và 1140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang mua vào với giá cao nhất là 141,8 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra là 145,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tối ngày 18/8 giảm mạnh, theo đó hiện chỉ còn 4.330 USD/ounce, giảm khoảng 110 USD/ounce so với mức cao nhất hôm qua.

Theo Kitco News, giá vàng và bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba tại Mỹ, khi phần bù rủi ro từ giá dầu gia tăng và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đi lên lấn át tác động tích cực từ việc kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 suy giảm.

Diễn biến thị trường hiện vẫn bị chi phối bởi hai luồng tín hiệu trái chiều, gồm tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu và áp lực lạm phát mới từ năng lượng. Các số liệu doanh số bán lẻ, CPI, PPI và tâm lý người tiêu dùng công bố trong tuần trước đều yếu hơn kỳ vọng, khiến xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống khoảng 30-35%. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài đang tăng khi giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng trước nguy cơ lạm phát do giá dầu và phần bù rủi ro tài khóa.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở gần 4,74%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm đã lên vùng 5,2-5,3%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Nohshad Shah, người đứng đầu bộ phận kinh doanh trái phiếu khu vực EMEA tại Citadel Securities, nhận định lạm phát có “rất ít, thậm chí gần như không còn dư địa để hạ nhiệt” trong môi trường chịu cú sốc nguồn cung.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô đáng chú ý tiếp theo gồm số liệu khởi công nhà ở và giấy phép xây dựng tháng 7 của Mỹ; biên bản cuộc họp Fed tháng 7; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và khảo sát của Fed Philadelphia; cùng các chỉ số PMI sơ bộ.

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm địa chính trị tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu đối với tài sản phòng thủ. Một tàu đi qua eo biển đã bị trúng đạn gần Oman, khiến phòng máy bị hư hại và một thành viên thủy thủ đoàn thương vong. Trong khi đó, thời hạn 60 ngày dành cho đàm phán Mỹ-Iran đã kết thúc mà không đạt tiến triển.

Iran tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi các lệnh trừng phạt của Mỹ và những điều kiện liên quan được giải quyết. Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc quản lý hoạt động qua eo biển vẫn được tiến hành riêng, không có sự tham gia của Washington.

Dầu Brent hiện được giao dịch quanh 91 USD/thùng, trong khi WTI ở gần 85 USD/thùng, duy trì rủi ro lạm phát từ năng lượng trên thị trường.

Đối với vàng, tác động vẫn theo hai chiều. Những thông tin về rủi ro đối với hoạt động vận tải hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu cao và lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài tăng đang hạn chế lực hỗ trợ đối với vàng từ triển vọng lãi suất.