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Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 3/10 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu quay đầu giảm

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Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 3/10 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu quay đầu giảm

Sau nhịp hồi phục chiều hôm qua, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay lại quay đầu giảm.

Đầu giờ sáng 3/10, giá vàng trong nước mở cửa phiên sáng trong trạng thái phân hóa, trong đó một số thương hiệu điều chỉnh giảm khá mạnh so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại SJC và PNJ cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI giữ nguyên ở 141,1-144,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi, niêm yết 139,9-144,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự xuất hiện ở vàng nhẫn. SJC giảm 600.000 đồng/lượng, xuống 140-143 triệu đồng/lượng; PNJ cũng giảm tương ứng về 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá so với hôm qua.

Như vậy, ngay đầu phiên 3/10, chênh lệch giá giữa các thương hiệu tiếp tục khá lớn. Với vàng miếng, giá mua vào dao động từ 139,9 đến 141,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra từ 143,5 đến 144,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 3/10 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu,...: Nhiều nơi quay đầu giảm - Ảnh 1.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm về quanh vùng 4.110 - 4.130 USD/ounce.

Sự lạc quan đầu phiên nhanh chóng chuyển thành thất vọng đối với các nhà đầu tư vàng khi giá kim loại quý không thể duy trì đà tăng ban đầu sau báo cáo việc làm yếu hơn nhiều so với dự báo của Mỹ. Vàng đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, đồng thời bước vào cuối tuần ở gần vùng giá thấp nhất trong thời gian gần đây.

Áp lực bán gia tăng sau khi vàng không thể duy trì trên ngưỡng 4.200 USD/ounce, dù Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

Báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tiền lương bình quân chỉ tăng 0,1%.

Ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cho rằng diễn biến gây thất vọng của giá vàng cho thấy thị trường vẫn đang mắc kẹt giữa hai lực tác động trái chiều: nền kinh tế suy yếu một bên và lợi suất trái phiếu cùng lạm phát vẫn ở mức cao ở phía còn lại.

“Xét từ góc độ chính sách tiền tệ, báo cáo việc làm đã tạo thêm yếu tố hỗ trợ cơ bản cho vàng. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, vẫn chưa có tín hiệu xác nhận rằng xu hướng tăng rộng hơn đã quay trở lại”, ông Massabni nhận định.

Theo chuyên gia này, vấn đề quan trọng đối với vàng trong giai đoạn tiếp theo không đơn thuần là thị trường lao động có suy yếu hay không, mà là mức độ suy yếu có đủ lớn để kéo lợi suất trái phiếu đi xuống hay không. Ngược lại, nếu lạm phát vẫn dai dẳng, lợi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao.

Đà suy yếu của thị trường lao động đã khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào cuối tháng này.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế lưu ý rằng dù thị trường lao động Mỹ tiếp tục mất đà, Fed hiện vẫn tập trung chủ yếu vào vấn đề lạm phát dai dẳng.

Theo Thanh Anh

An ninh tiền tệ

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