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Giá vàng nhẫn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

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Cập nhật chi tiết giá vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác hôm nay 13/9/2026.

Vàng nhẫn 9999 có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác. Do hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn 9999 thường có màu vàng đậm đặc trưng.

Vàng nhẫn 9999 thường chế tác dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với đa dạng trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Giá vàng nhẫn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h ngày 13/9/2026, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 14,29 - 14,69 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Ngoài nhẫn tròn trơn, Bảo Tín Minh Châu còn cung cấp nhiều loại vàng khác như vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, vàng miếng SJC, trang sức vàng Rồng Thăng Long...

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 13/9/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.290.000

14.690.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.290.000

14.690.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.290.000

14.690.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

14.000.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

14.090.000

14.590.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

14.070.000

14.570.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

13.740.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 13/9/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.290.000

14.690.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.290.000

14.690.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.090.000

14.590.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.050.000

14.550.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.300.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.300.000

14.640.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

Theo Hoàng Lan

VTC News

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