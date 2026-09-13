Giá vàng nhẫn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật chi tiết giá vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác hôm nay 13/9/2026.
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Vàng nhẫn 9999 có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác. Do hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn 9999 thường có màu vàng đậm đặc trưng.
Vàng nhẫn 9999 thường chế tác dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với đa dạng trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.
Giá vàng nhẫn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h ngày 13/9/2026, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 14,29 - 14,69 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Ngoài nhẫn tròn trơn, Bảo Tín Minh Châu còn cung cấp nhiều loại vàng khác như vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, vàng miếng SJC, trang sức vàng Rồng Thăng Long...
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 13/9/2026
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.290.000
|
14.690.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.290.000
|
14.690.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
14.290.000
|
14.690.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng hệ thống
|
14.000.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
|
14.090.000
|
14.590.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
|
14.070.000
|
14.570.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu
|
13.740.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 13/9/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.290.000
|
14.690.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.290.000
|
14.690.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
14.090.000
|
14.590.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.300.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.250.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
14.300.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.300.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.300.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.300.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
14.050.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.300.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
14.300.000
|
14.640.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.300.000
|
14.640.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
VTC News