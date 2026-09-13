Điều tra các tài khoản không ghi rõ nội dung chuyển tiền, tần suất giao dịch lớn liên tục cả ngày lẫn đêm,...

VKSND TP Đà Nẵng vừa qua đã hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép khoảng 6.000 tài khoản ngân hàng (TKNH). Các TKNH trên sau đó được chuyển sang Campuchia, sử dụng cho việc lừa đảo, rửa tiền…

Theo kết quả điều tra, nhóm bị can cầm đầu tại Việt Nam gồm Trang Quang Trung, Bùi Trọng Tấn, Lê Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Hoàng Min, Lê Hữu Nghĩa dù biết rõ các đối tượng tại Campuchia thu mua tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật như đánh bạc, lừa đảo và rửa tiền nhưng vẫn liên tục tìm cách thu gom. Nhóm này đã mua bán thành công hơn 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân.

Sau đó, khi cơ quan chức năng Việt Nam siết chặt quy định xác thực sinh trắc học đối với tài khoản cá nhân, các đối tượng bên Campuchia chuyển sang yêu cầu thu gom tài khoản doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu này, các bị can đã làm giả hồ sơ để đăng ký thành lập khoảng 670 doanh nghiệp "ma" không có hoạt động kinh doanh thực tế rồi mở tài khoản đứng tên công ty nhằm che giấu nguồn gốc và quá trình di chuyển của dòng tiền phạm pháp.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền: tần suất giao dịch lớn liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển tiền, tiền chuyển vào lập tức bị rút đi hoặc chuyển tiếp và không duy trì số dư. Trong đó, các tài khoản cá nhân có thời điểm phát sinh giao dịch tới gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng. Đáng chú ý, tổng lượng tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản của các doanh nghiệp "ma" đã lên tới hơn 67.905 tỷ đồng, cùng hàng chục triệu ngoại tệ gồm hơn 43,58 triệu USD, 1,46 triệu EUR và 1,01 triệu CAD.

Trong quá trình vận hành, nhóm bị can tại Việt Nam giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tượng ở Campuchia qua mạng xã hội Telegram để theo dõi hoạt động của hệ thống tài khoản. Mỗi khi tài khoản gặp sự cố bị khóa ứng dụng ngân hàng hoặc người đứng tên tự ý rút tiền, nhóm ở Việt Nam sẵn sàng đưa người đi mở lại dịch vụ hoặc tổ chức thu hồi lại tiền. Đặc biệt, các bị can còn chủ động phát tín hiệu cảnh báo cho phía Campuchia dừng chuyển tiền khi phát hiện tài khoản bị công an tra soát.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát còn làm rõ bị can Trang Quang Trung (SN 1989, ở Đà Nẵng) còn cấu kết với một số bị can là nhân viên ngân hàng nhằm theo dõi dòng tiền ra – vào các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.

Hành vi này giúp sức cho các bị can trong vụ án thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (bằng cách thay đổi tên người đại diện theo pháp luật, thay đổi số điện thoại đăng ký internetbanking/mobilebanking).

Từ đó, các bị can có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, sử dụng các tài khoản này để bán cho các đối tượng ở Campuchia… nhằm hưởng lợi số tiền bất chính.