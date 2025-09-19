Giá vàng nhẫn biến động tăng giảm mạnh: Người mua thời điểm này nên lưu ý điều gì?

Đơn cử, trong ngày 11/9, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ hay Bảo Tín Minh Châu đã giảm từ 700.000 đến 1.000.000 đồng/lượng.

Chỉ vài ngày sau, từ 16/9 đến 17/9, thị trường lại chứng kiến một nhịp bật tăng gần 1.000.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn tiến sát mốc đỉnh lịch sử. Hiện giá bán ra cao nhất đã dao động quanh ngưỡng 131 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn từ lâu vốn là kênh tích sản ưa chuộng của người Việt. Tuy nhiên, nhịp tăng giảm không ngừng buộc nhà đầu tư phải xác định rõ chiến lược: tích sản dài hạn hay lướt sóng ngắn hạn.

Với những ai coi vàng nhẫn là kênh tích sản, biến động ngắn hạn không phải là trở ngại. Trái lại, đây có thể là cơ hội để mua vào từng phần khi thị trường điều chỉnh, qua đó bình quân giá vốn và gia tăng lớp bảo vệ tài chính. Giới phân tích cho rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ bởi lãi suất toàn cầu giảm, đồng USD suy yếu và hoạt động mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương. Những yếu tố này giúp vàng giữ được vai trò tài sản phòng thủ trong danh mục.

Ngược lại, với nhà đầu tư có ý định lướt sóng, biến động quá nhanh của vàng nhẫn là con dao hai lưỡi. Việc mua cao – bán thấp trong biên độ hẹp nhưng chênh lệch lớn giữa giá mua và giá bán dễ dẫn tới thua lỗ. Thực tế, không ít trường hợp vừa "đu" đỉnh hôm trước, hôm sau đã buộc phải bán cắt lỗ khi giá quay đầu. Đây là bài học cho thấy vàng nhẫn không phải công cụ để kiếm lời nhanh.

Giới chuyên gia khuyến nghị, thay vì tìm cách đoán đúng đỉnh – đáy, nhà đầu tư nên kiên định với nguyên tắc phân bổ vốn. Một danh mục cân bằng chỉ nên dành khoảng 10–20% tài sản cho vàng nhẫn, phần còn lại phân bổ sang các kênh như bất động sản, chứng khoán hay tiền gửi để đảm bảo tính đa dạng và giảm rủi ro. Cách tiếp cận này không chỉ giúp bảo toàn tài sản, mà còn tránh tình trạng "tất tay" vào vàng trong những giai đoạn thị trường quá nóng.

Ngoài ra, chiến lược mua tích lũy theo giai đoạn được xem là hợp lý hơn cả. Thay vì dồn toàn bộ vốn vào một thời điểm, việc chia nhỏ dòng tiền để mua ở nhiều mức giá khác nhau giúp bình quân giá vốn, giảm áp lực tâm lý khi thị trường đảo chiều. Đây là phương pháp được nhiều nhà đầu tư lâu năm lựa chọn để biến biến động ngắn hạn thành lợi thế.

Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất khi đầu tư vàng nhẫn vẫn là sự kiên định. Nhà đầu tư cần coi đây là tài sản phòng thủ, nắm giữ trung – dài hạn, thay vì kỳ vọng lợi nhuận nhanh chóng. Khi đi cùng chiến lược kỷ luật, vàng nhẫn không chỉ là công cụ tích sản, mà còn là "tấm khiên" bảo vệ tài chính trong giai đoạn thị trường biến động khó lường.

Đức Anh