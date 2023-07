Giá vàng nhẫn tăng dựng đứng ngay khi mở cửa ngày 13/7, vượt 57 triệu đồng/lượng

Mở cửa sáng nay (13/7), giá vàng SJC không có nhiều biến động so với cuối ngày hôm qua, vẫn giao dịch quanh mức 67,1-67,2 triệu đồng/lượng (chiều bán). Trong khi đó giá vàng nhẫn tròn trơn 24k tăng dựng đứng và vượt mốc 57 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng 24k sau khi tăng 200 nghìn đồng/lượng ngày hôm qua (12/7), tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa sáng nay (13/7). Theo đó, giá vàng 24k tại Phú Nhuận đang có giá 56,0-57,1 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tương tự tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng nhẫn tròn trơn 99,99 cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng lên 55,95-57,05 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng đã nâng giá bán vàng nhẫn lên 56,97 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong 1 tuần qua, giá vàng nhẫn 24k đã tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng, tương đương tăng gần 1,8%.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối qua (12/7 theo giờ Việt Nam) hồi phục, tăng khoảng 25 USD/ounce lên 1.960 USD/ounce sau khi chỉ số lạm phát tháng 6 của Mỹ được công bố. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 của Mỹ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với dự kiến là 3,1% và thấp hơn nhiều so với mức tăng 4% của tháng 5. Đây cũng là mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 8/2021. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 4,8% so với cùng kỳ và thấp hơn so với dự kiến tăng 5%.

Sau thông tin đó, chỉ số US Dollar Index giảm mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm trong khi chỉ số chứng khoán phục hồi. Hiện chỉ số US Dollar Index ở mức 100,51 điểm, giảm khoảng 2,8% trong 1 tuần qua.