Tại Công ty SJC, giá vàng SJC và vàng nhẫn trơn đều đang được niêm yết ở mức 88,5-90,5 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán so với hôm qua.

Vàng nhẫn ở các thương hiệu khác vào đầu giờ sáng đi ngang hoặc giảm nhẹ 100-200 nghìn đồng/lượng. Hiện PNJ áp dụng mức 89,8-90,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu là 90,1-91,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy trong tuần này, giá vàng nhẫn đã giảm khoảng 0,9 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá vàng miếng SJC cũng giảm khoảng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Những nhà đầu tư mua vàng vào đầu tuần này và bán ra cuối tuần có thể phải chịu lỗ 3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới "bốc hơi" mạnh 2 ngày gần đây. Giá vàng giao ngay đã rớt xuống còn 2.831 USD/ounce, thấp nhất kể từ ngày 4/2 đến nay.

Thị trường vàng đã trải qua một tuần biến động lịch sử, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại trước khi chịu sự sụt giảm đáng kể. Chuỗi tám tuần tăng liên tiếp của kim loại quý này đã kết thúc đột ngột do đồng USD mạnh lên và sự thay đổi tâm lý xung quanh các mức thuế tiềm năng.

Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 4 đạt mức cao chưa từng có là 2.968,90 USD vào thứ Hai, nhưng sau đó đã giảm mạnh trong phần còn lại của tuần.

Sự đảo chiều mạnh mẽ này đã khiến giá vàng giảm 86,80 USD trong tuần, chấm dứt chuỗi tăng liên tục kéo dài từ cuối tháng 12. Tuy nhiên, bất chấp sự sụt giảm này, vàng vẫn ghi nhận mức tăng hàng tháng là 30,30 USD (1,07%) trong tháng 2.

Theo Kitco News, diễn biến của đồng USD đóng vai trò quan trọng trong việc gây áp lực lên giá vàng, khi chỉ số đồng USD (Dollar Index) tăng 0,94% trong tuần, đạt 107,55.

Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Canada và Mexico bắt đầu từ tuần tới. Các nhà đầu tư lo ngại rằng việc mở rộng thuế quan có thể làm gia tăng lạm phát, khiến giá vàng ban đầu tăng vọt.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường đã có sự thay đổi sau khi chỉ số lạm phát PCE (Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân) của tháng 1 được công bố vào thứ Sáu. Bộ Thương mại Mỹ cho biết thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức 2,6% của tháng 12 và phù hợp với kỳ vọng của giới phân tích. Tương tự, chỉ số PCE lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động) ghi nhận mức 2,6%, giảm so với 2,9% của tháng 12 và cũng phù hợp với dự báo.

Những số liệu lạm phát này nhiều khả năng sẽ không thay đổi lập trường dự kiến của Fed về lãi suất, với phần lớn các nhà phân tích dự đoán rằng lãi suất sẽ duy trì ổn định trong phần lớn năm nay. Điều này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục đe dọa áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, đồng thời đề xuất tăng gấp đôi thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 20%.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi diễn biến tiếp theo vào tuần tới để xem liệu Tổng thống Trump có thực hiện lời đe dọa áp thuế đối với Canada và Mexico hay không, và điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến lạm phát trong những tháng tới.