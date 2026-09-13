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Giá vàng quay đầu tăng, vì sao người mua vẫn lỗ 4,3 triệu đồng/lượng sau một tuần?

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Mặc dù quay đầu tăng trong các phiên cuối tuần nhưng giá vàng ghi nhận nhiều phiên lao dốc trong tuần, khiến người mua có thể lỗ tới 4,3 triệu đồng/lượng nếu “lướt sóng”.

Sau một tuần biến động, giá vàng trong nước vẫn thấp hơn so với đầu tuần tại hầu hết thương hiệu. Nếu mua ở mức giá bán ra ngày 7/9 và bán ở mức giá mua vào ngày 12/9, nhà đầu tư có thể lỗ hàng triệu đồng mỗi lượng do chênh lệch mua bán.

Cụ thể, với vàng miếng, mức lỗ tại SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng là 4 triệu đồng/lượng, khi giá bán ra đầu tuần ở 147 triệu đồng, còn giá mua vào cuối tuần là 143 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, Phú Quý ghi nhận mức chênh lệch lớn nhất. Nhà đầu tư mua ở mức 147,3 triệu đồng/lượng và bán ở mức 143 triệu đồng/lượng sẽ lỗ 4,3 triệu đồng/lượng.

Mức lỗ vàng nhẫn tại SJC là 4 triệu đồng/lượng, PNJ 3,9 triệu đồng/lượng và Mi Hồng 2,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC tuần qua. Ảnh: SJC.

Trên thị trường thế giới, chốt tuần, vàng giao ngay ở khoảng 4.403 USD/ounce, giảm 27 USD, trong khi vàng kỳ hạn tháng 10/2026 ở mức 4.449 USD/ounce.

Giá vàng tăng trong phiên cuối tuần khi giá dầu Brent giảm và đồng USD hạ nhiệt sau báo cáo CPI. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 4,95%, trong khi kỳ hạn 30 năm vượt 5,42%, mức cao nhất 19 năm.

Theo FedWatch của CME, thị trường đánh giá gần 90% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 15-16/9. Tuy nhiên, khảo sát 48 chuyên gia kinh tế của Bloomberg cho thấy chỉ 13 người dự báo kịch bản này.

Giới phân tích cho rằng nợ công Mỹ và lợi suất trái phiếu cao tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Chuyên gia nhận định vàng có thể tăng trước cuộc họp Fed, với vùng mục tiêu 4.460-4.510 USD/ounce. Nếu vượt 4.540 USD/ounce, triển vọng tăng sẽ được củng cố.

Theo Phan Trang

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vàng, giá vàng

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