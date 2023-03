Giá vàng sẽ ra sao sau khi cắt chuỗi 5 tuần giảm liên tiếp?

Sự thay đổi trong tâm lý diễn ra khi thị trường vàng kết thúc chuỗi giảm giá kéo dài 5 tuần. Giá tăng gần 2% so với thứ Sáu tuần trước, giao dịch quanh mức 1.850 USD /ounce.

Sau nhiều tuần bi quan, tâm lý của thị trường tuần này đã thay đổi theo hướng tích cực khi thị trường vàng kết thúc chuỗi giảm giá kéo dài suốt 5 tuần.

Giá vàng thế giới phiên thứ Sáu (3/3) đã tăng 2,2% so với một tuần trước đó, giao dịch quanh mức 1.850 USD/ounce, là tuần tăng đầu tiên trong vòng hơn một tháng, do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều giảm, khiến thị trường kỳ vọng áp lực dồn lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong việc tăng mạnh lãi suất sẽ được giảm bớt, giúp Fed có thời gian nghỉ ngơi trước khi tăng lãi suất tiếp.

Giá vàng giao ngay kết thúc tuần ở mức 1.850 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 15/2/2023, sau khi tăng 0,8% so với phiên liền trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 4 cũng tăng tương tự lên 1.854,60 USD/ounce.

Trong nước, do giá vàng thường biến động có độ trễ so với vàng thế giới nên giá tuần qua tiếp tục giảm. Vàng trong nước kết thúc tuần ở mức khoảng 66,15 - 66,8 triệu đồng (mua vào – bán ra), giảm gần 1 triệu so với một tuần trước. Theo đó, Tập đoàn Doji và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC tại Hà Nội ở mức 66,15 - 66,8 triệu đồng/lượng trong phiên 3/3; trong khi Công ty vàng bạc Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng Long 53,34 - 54,19 triệu đồng/lượng.

Chỉ số đồng USD trong tuần qua giảm lần đầu tiên trong năm nay, khiến vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác; trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khỏi mức cao nhất trong vòng gần 4 tháng (là trên 4%). Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng giảm khỏi mức gần 5%.

Hiện tượng này xuất hiện khi trong nội bộ Fed đã có ý kiến rằng nên giảm tốc độ tăng lãi suất.

Trong khi Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết dữ liệu kinh tế mạnh mẽ có thể đưa lãi suất lên trên phạm vi 5,1% -5,4%, thì Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, cho biết ông ủng hộ việc tăng lãi suất "chậm và ổn định" trong tthời gian tới, và tạm dừng vào giữa hoặc cuối mùa hè.

Các thương nhân hiện đang dự đoán Fed sẽ thực hiện ít nhất ba lần tăng lãi suất nữa, mỗi lần thêm 25 điểm cơ bản, từ nay đến cuối năm, và mức đỉnh lãi suất sẽ là 5,43% vào tháng Chín. Mặc dù vàng thường được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lãi.

Ole Hansen, người phụ trách mảng chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo, nói rằng: "Vàng vẫn có thể hoạt động tốt ngay cả khi lợi suất trái phiếu danh nghĩa tăng, nếu các nhà đầu tư nghĩ rằng lạm phát sẽ được điều chỉnh lên cao hơn nữa", lưu ý rằng tỷ lệ hòa vốn tiếp tục tăng, cho thấy lạm phát vẫn là một mối lo ngại đáng kể.

Ông Hansen cho biết động thái tăng giá đã đẩy vàng trở lại trên mức trung bình động 21 ngày gần đây, và cho rằng mặc dù triển vọng giá tăng, song vàng vẫn bị mắc kẹt trong biên độ rộng.

Ông nói: "Giá vàng thực sự cần phải vượt qua mức 1.885 USD hoặc thậm chí 1.900 USD trước khi thu hút được sự quan tâm từ các nhà đầu tư". "Thị trường đã ngừng ghét vàng, nhưng sẽ chưa trở lại sôi động cho đến khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu thích nó."

Tuần này, 19 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát về triển vọng giá vàng của Kitco News. Trong số những người tham gia, 13 nhà phân tích, tương đương 68%, lạc quan về giá vàng trong thời gian tới. Đồng thời, một nhà phân tích, tương đương 5%, cho rằng giá sẽ giảm trong tuần tới, và 5 nhà phân tích, tương đương 26%, cho rằng giá sẽ giao dịch đi ngang.

Trong khi đó, 495 nhà đầu tư bán lẻ tham gia khảo sát trực tuyến trên Phố Chính. Trong số đó,

254 người được hỏi, tương đương 51%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới; 145 người khác, tương đương 29%, cho rằng giá sẽ giảm; và 96 người, tương đương 19%, có ý kiến trung lập.

Tâm lý nhà đầu tư trên Phố Chính đã thay đổi đáng kể so với tuần trước - khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang nghiêng về xu hướng thị trường giảm giá, cho rằng giá sẽ giảm xuống 1.800 USD/ounce. Trong khảo sát tuần này, các nhà đầu tư bán lẻ cho rằng giá vàng sẽ kết thúc tuần tới ở mức khoảng 1.841 USD/ounce.