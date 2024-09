Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 12/9

Sáng 12/9, giá vàng SJC không biến động so với hôm qua, vẫn đứng im ở mức 78,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 80,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng biến động nhẹ, điều chỉnh khoảng 50-100 nghìn đồng/lượng. Hiện giá bán ra phổ biến trên 78,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, hiện Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,3-78,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI áp dụng giá 77,5-78,65 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và PNJ lần lượt niêm yết 77,52-78,67 triệu đồng/lượng và 77,50-78,65 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay duy trì trên mốc 2.500 USD/ounce. Kim loại quý màu vàng lúc 10h00 sáng 12/9 đứng ở mức 2.511 USD/ounce, tương đương với khoảng 75 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Eric Strand, người sáng lập công ty kim loại quý AuAg Funds, cho biết với mức độ in tiền và nợ chính phủ, ông thấy giá trị hợp lý của vàng khoảng 4.000 USD/ounce. Mặc dù cung tiền của ngân hàng trung ương đã giảm mạnh do FED tích cực thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng ông Strand lưu ý rằng việc in tiền vẫn chưa dừng lại khi nợ của Mỹ đã tăng vọt lên hơn 35 nghìn tỷ USD.